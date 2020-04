Hoe omgaan met overlijden tijdens coronacrisis? FOD Volksgezondheid en experts stellen rouwadviezen op ttr

29 april 2020

13u56 2 De FOD Volksgezondheid heeft samen met experten adviezen opgesteld die kunnen helpen bij het omgaan met verlies van een dierbare in de coronaperiode. Die adviezen staan op de coronawebsite van de overheid . Dat is vandaag bekendgemaakt tijdens de dagelijkse update over het coronavirus.

Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, stelde dat we ook tijd moeten maken om stil te staan bij de menselijke tragedies die het coronavirus heeft veroorzaakt. “Ondanks al onze solidaire inspanningen om de maatregelen na te leven, hebben veel families de afgelopen weken afscheid moeten nemen van een dierbare”, zei hij. “De getroffen families en vrienden moeten in zeer moeilijke omstandigheden afscheid nemen. Een begrafenisplechtigheid is normaal een moment van verbondenheid. Doordat deze plechtigheden in deze periode enkel in zeer beperkte kring kunnen verlopen, maakt dit het afscheid nog moeilijker.”

Daarom kan het helpen om tijd en ruimte te maken om samen te rouwen. “Je kan bijvoorbeeld een plaats kiezen in huis of in de tuin, waar je de overleden persoon kan herdenken”, aldus Stevens. Hij raadde ook aan om tijd te nemen om samen te rouwen en om met familie en vrienden te praten over het verdriet. Zij die nood hebben aan een luisterend oor, kunnen ook steeds terecht bij een gespecialiseerde organisatie.

Adviezen

Daarnaast stelden de FOD Volksgezondheid en experten enkele adviezen op. “Deze adviezen kunnen helpen bij het omgaan met het verlies van een dierbare tijdens deze coronaperiode”, aldus Stevens. In het document staan onder andere deze rouwadviezen:

- Hou thuis een ritueel: met de foto van de overledene, kaarsjes aansteken, iets vertellen over de overledene, herinneringen ophalen over de overledene met de kinderen, samen naar passende muziek luisteren, er kunnen mooie teksten, gedichten worden voorgelezen, je kan een briefje schrijven waarin je alles kwijt kan wat je op het hart ligt en dit bewaren of vernietigen enzovoorts.

- Laat je naasten weten dat je het moeilijk hebt. Je hebt misschien steun nodig, maar je naasten hebben nu niet de middelen om te zien dat je het moeilijk hebt.

- Ieder reageert anders op verlies en op de huidige omstandigheden. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat dit een evolutief proces is en dat je na enkele weken opnieuw kleine, vluchtige, momenten van vreugde zal kennen die je verlichten en die met de tijd sterker zullen worden. Als dat niet het geval is, kan het soms nodig zijn extra ondersteuning te vragen (aan naasten, psycholoog, religieus vertegenwoordiger enzovoorts).

- Met betrekking tot kinderen is het belangrijk om hen zo veel mogelijk te informeren. Je moet je emoties niet verbergen, maar je kunt ze met de kinderen delen en samen verdrietig zijn. En soms is het ook nodig je reactie uit te leggen, bijvoorbeeld: “Mama werd net even heel boos, dat zijn grote mensen ook wel eens als ze heel verdrietig zijn. Sorry, als je daarvan geschrokken bent. Laten we elkaar maar even vasthouden, is dat goed?”

- Neem de tijd om te herdenken samen met je dierbaren. Gebruik alle media waarover je beschikt (telefoon, internet of post). Maak een digitaal gedenkboek, voor of na de ceremonie. Via de “tributes” functie van Facebook, beheerd door de legacy-contact, kan een profiel in een herdenkingsstatus worden omgezet.

- Mag je aanwezig zijn op de begrafenis? Zorg indien mogelijk voor beeldcontact (video en/of foto’s) voor diegenen die er niet bij konden zijn en dit graag hadden gewild.

- Na een tijd, als de beperkingen in verband met het besmettingsgevaar zijn opgeheven, kan alsnog een herdenkingsdienst plaatsvinden met degenen die dat wensen.

In dit document kunt u alle rouwadviezen terugvinden.