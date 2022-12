Hoe kunnen we bouwen aan een schonere en veiligere industriële toekomst?

De belangen voor het milieu zijn gigantisch. Wereldwijd moeten talloze bedrijven hun productieprocessen “opschonen” om hun ecologische impact te minimaliseren. Maar hoe? Dit is een complexe kwestie, waarop Elessent Clean Technologies innovatieve, efficiënte en duurzame technologische antwoorden biedt.

De laatste COP27 in Sharm el-Sheikh herinnerde opnieuw aan de belangrijke klimaatdoelstellingen, en dan vooral de dringende noodzaak om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. In het licht van deze wereldwijde uitdaging staan de bedrijven in de frontlinie: zij moeten meer dan ooit nieuwe, duurzamere processen vinden. Maar hoe kunnen ze milieuvriendelijker produceren? Hoe kunnen we onze dagelijkse producten vervaardigen en tegelijkertijd de schadelijke gevolgen voor de planeet beperken? “Dat is onze missie”, zegt Tjaart Van Der Walt, directeur EMEAI van Elessent Clean Technologies, “wij bieden fabrikanten innovatieve technologische oplossingen op maat om hun milieueffecten te beperken zonder hun concurrentievermogen in gevaar te brengen.”

Wereldleider in industriële “reiniging”

Van fosfaatmeststoffen tot non-ferrometalen, van chemicaliën tot olieraffinage, van cementfabrieken tot afvalverbrandingsinstallaties biedt Elessent Clean Technologies schone alternatieven voor traditionele industriële processen aan. “Met onze technologieën kunnen fabrikanten schoner produceren en hun processen efficiënter, betrouwbaarder en rendabel maken. Of het nu gaat om vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, beheersing van de luchtverontreiniging, terugwinning van energie of verwijdering van zwavel uit geraffineerde aardolieproducten”, vervolgt hij. Met zijn bewezen expertise innoveert het honderdjarige bedrijf voortdurend om nieuwe oplossingen te bieden. “Onze kracht is ook dat we een compleet pakket (technologie, bedrijfsmodel, apparatuur) aanbieden, aangezien we eigenaar zijn van onze technologieën.”

De planeet duurzaam voeden

De markt voor fosfaatmeststoffen is een goed voorbeeld van de belangrijkste opdracht van Elessent Clean Technologies, in overeenstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Overal ter wereld gebruiken boeren meststoffen om ons voedsel te produceren. “Producenten van meststoffen staan voor een aantal uitdagingen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, met name bij de verwerking van zwavelzuur. Met onze technologieën helpen wij hen de uitstoot van zwaveldioxide te minimaliseren en warmte terug te winnen om hun energiebehoeften in evenwicht te brengen, terwijl hun investeringskosten onder controle blijven”, aldus Tjaart Van Der Walt. De onderneming is actief in verschillende regio’s van de wereld, met name in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India.

De bank vergemakkelijkt de dagelijkse werking

“Gezien de internationale dimensie van onze activiteiten zouden we niet kunnen werken zonder de steun van onze bank, BNP Paribas Fortis”, zegt Sara Alvarez, Financieel Directeur EMEAI van Elessent Clean Technologies. Een belangrijke partner voor een wereldwijde onderneming die actief is in vele delen van de wereld. “We hebben bijna elke dag contact. Ten eerste om betalingen te beveiligen en vlotter te maken, met name met landen buiten Europa, maar ook om onze klanten bankgaranties te kunnen bieden. Bovendien zijn de door de bank aangeboden expertise, adviezen en hulpmiddelen uiterst nuttig voor ons dagelijks beheer”, voegt ze eraan toe.

