Hoe kunnen kinderen veiliger fietsen? Deel jouw ervaring en help mee om Vlaanderen VeloVeilig te maken

We springen met zijn allen graag de fiets op om in het weekend wat extra kilometers op de teller te krijgen, maar de drempel om de fiets als vervoermiddel te gebruiken blijft groot: één op de drie vindt fietsen onveilig en als het over kinderen gaat, stijgt dat aantal tot één op de twee. Laat ons weten wat jouw ervaring is met kinderen in het verkeer en deel je tips om fietsen veiliger te maken voor kinderen. Met jouw verhaal help je andere lezers om fietsen veiliger te maken, ook voor jonge fietsers.