Hoe houd je je maaltijden goedkoop in tijden van torenhoge voedselprijzen? Budgetkoks delen hun tips: “Wat je niet in geld hebt, kan je compenseren met tijd”

Winter was zacht en droog, maar somber: “Geen enkele dag met heldere hemel in Ukkel”

De voorbije winter was zacht en droog, maar ook somber. Dat meldt het KMI. Het was in december, januari en februari warmer dan gemiddeld en droger, dat laatste door een recorddroge februari. Desondanks was er geen enkele dag met een heldere hemel in Ukkel. Dat is een nieuwe record in de metingen sinds 1981, zo blijkt uit het klimatologisch overzicht van de voorbije maanden.