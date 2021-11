Hoe hoger de vaccinatiegraad in een land, hoe lager het sterftecijfer

Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) heeft een grafiek gepubliceerd waaruit blijkt dat hoe hoger de vaccinatiegraad in een land, hoe lager het risico op overlijden. De afbeelding toont aan de ene kant hoeveel procent van de volwassen bevolking per EU-lidstaat volledig gevaccineerd is tegen Covid-19. Aan de andere kant zien we het aantal stergevallen per miljoen inwoners. Het verband is duidelijk: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe lager de sterftecijfers. Ons land staat op de vijfde plaats met een vaccinatiegraad van 87% en sterftecijfer van 29 mensen op 1 miljoen inwoners, in de laatste twee weken. Dat is een redelijk hoog cijfer in vergelijking met andere landen die een hoge vaccinatiegraad aanhouden. Een mogelijke reden is de stijging in aantal besmettingen afgelopen weken: vorige week zaten we op 20.000 besmettingen, de week ervoor waren het er 15.000.