Hoe gaat het vandaag met jou? HLN en VTM NIEUWS willen alle jongeren horen in grootschalig onderzoek

Is zo’n groot onderzoek nog wel nodig? Weten we zo stilletjes aan niet hoe het met de jongeren gaat? Velen hebben het voorbije jaar meer in hun kamer doorgebracht dan ze ooit hadden verwacht. Werden de ene dag de hemel in geprezen voor hun moed en zelfopoffering, de andere dag verwenst omdat ze stiekem samenkwamen op feestjes. Vandaag zitten sommigen weer op de schoolbanken, zijn anderen voltijds aan het werk, en genieten nog anderen van wat vakantie voor ze weer naar unief of hogeschool mogen. “Toch zijn er voor ons, wetenschappers, nog veel vraagtekens”, zegt klinisch psychologe en professor Elke Van Hoof (VUB) die het onderzoek van HLN en VTM NIEUWS, in samenwerking met iVox, mee begeleidt.

Quote Ik word niet altijd begrepen, en soms valt elke connotatie in het gesprek weg. Nochtans wéét ik hoe belangrijk het is om oprecht te communice­ren. Atlete Rani Rosius (21)

“De bevraging richt zich inderdaad op hoe jongeren zich voelen, maar nog belangrijker: of ze zich comfortabel genoeg voelen om daarover te spreken. Durven ze een leerkracht, hun broer of zus, vrienden te vertellen wat hen bezighoudt?” Een aantal bekende jongeren vulde de test al in en zijn mee de gezichten van deze campagne. Het gaat onder andere om actrice en zangeres Pommelien Thijs (20), atlete Rani Rosius (21), turnster Jutta Verkest (15) en zangeres Luka Cruysberghs (20). Samen met nog andere jonge influencers en mediafiguren willen ze alle jongeren aansporen het achterste van hun tong te tonen.

“Vandaag voel ik me niet goed”, zegt bijvoorbeeld Luka, “en ik geef dat ook toe. Maar vraag het me overmorgen nog eens en dan kan ik plots doodgelukkig zijn. Ik ben een rollercoaster aan emoties, en dat is vermoeiend. Toen ik in het middelbaar zat, had ik dat niet. Dat was mijn beste periode, want er was niets om me slecht over te voelen. Een van de vragen in de enquête luidt: ‘Over wat maak jij je het meeste zorgen?’ Onmiddellijk zei ik: ‘Over heel veel’. Echt. Het klimaat bijvoorbeeld. Man, daar kan ik ‘s nachts echt over liggen nadenken. Altijd maar hoor ik praatjes, maar ik denk echt: ‘Ga ik eraan dood?’”

Quote Zowel voor als tijdens de pandemie hebben wij, psycholo­gen maar ook leerkrach­ten en andere opvoeders, gemerkt dat jongeren inderdaad met een aantal barrières kampen. Klinisch psychologe en professor Elke Van Hoof (VUB)

Praatjes, dat is ook waar Rani het over heeft. Want er wordt wel gebabbeld, maar niet grondig genoeg, vindt ze. Ook thuis niet. “We kunnen wel praten, maar oh ja, ook schreeuwen. Ik word niet altijd begrepen, en soms valt elke connotatie in het gesprek weg. Nochtans wéét ik hoe belangrijk het is om oprecht te communiceren. Als topsportster doe ik dat dagelijks met mijn trainer.” Bijna allemaal voelen ze bovendien een gigantische druk op de schouders. Niet omdat ze bekend zijn, wel omdat ze voortdurend bezig zijn met die ene vraag: ‘Wat denkt de ander van me?’ “Ik wil niet te horen krijgen: ‘t is weer nen bruinen”, zegt Ketnet-acteur Amir Motaffaf (22). “Soms heb ik daarover discussies met mijn vriendin, als ze in de winkel meer aardbeien in ons bakje legt.” (lacht)

“Zowel voor als tijdens de pandemie hebben wij, psychologen maar ook leerkrachten en andere opvoeders, gemerkt dat jongeren inderdaad met een aantal barrières kampen, en wij niet alle info en middelen hebben om hun beste coach te worden”, aldus Elke Van Hoof. “Dit onderzoek moet dus de temperatuur opmeten.”

De test polst ook naar economische verwachtingen, omgang met (sociale) media en politieke interesse of desinteresse. Wie hem volledig invult, kan zich nadien vergelijken met een van de bekende jongeren en maakt ook kans op een exclusief bezoek achter de schermen van HLN en VTM NIEUWS. De bevraging ‘Generation Now’ staat sinds vandaag online, op generationnow.be. De eerste resultaten worden maandag 27 september bekendgemaakt, bij de lancering van de zevende editie van Rode Neuzen Dag.

