Hoe fietsvriendelijk is ons land? Wij vragen het aan VeloVeilig-ambassadeur Stijn Vlaeminck

Hoe fietsveilig is Vlaanderen? Op die vraag zocht VeloVeilig Vlaanderen recent een antwoord. Sportjournalist Stijn Vlaeminck nam zijn stalen ros van stal en ging op zoek naar de veiligste en onveiligste fietspaden van Limburg tot de kust. En onveilige punten: die vond hij jammer genoeg in overvloed.

We trotseren dagelijks het verkeer. Sommigen op de fiets, sommigen in de wagen en nog anderen te voet of op de step. Die cocktail van vervoersmiddelen en pendelaar creëert her en der gevaarlijke situaties. En daar is de zwakke weggebruiker vaak de dupe van.

VTM-sportjournalist Stijn Vlaeminck (40) beseft dat als geen ander. Als fervent fietser en vader van twee meisjes wordt hij regelmatig geconfronteerd met de pijnpunten van ons fietsnet. “We hebben te weinig aandacht voor elkaar in het verkeer. En de Vlaamse fietsinfrastructuur: die helpt natuurlijk ook niet.”

Zwarte punten

VeloVeilig Vlaanderen (een recente actie van HLN en P&V Verzekeringen) toonde immers aan dat onze provincies bezaaid liggen met zwarte punten. Op één week tijd melden de lezers van deze krant liefst 18.000 unieke risicoplekken voor fietsers. “Vooral op de gewestwegen is er nog heel wat werk”, vertelt Stijn. Voor VeloVeilig Vlaanderen ging hij per fiets op verkenning in gans Vlaanderen. “In Zaventem reden we bijvoorbeeld op een smal moordstrookje naast een gewestweg. Op een zeker moment verdween echter ook die kleine fietsstrook. Vanaf dan moesten we tussen het zware verkeer op de drukke baan rijden. Levensgevaarlijk!”

In de steden is het gelukkig wel beter gesteld. Wagens worden meer en meer uit de centra geweerd waardoor de fiets er koning van de weg is. “In Kortrijk reed ik door de allereerste fietszone in een Vlaamse binnenstad. Wagens mogen er maar 30 kilometer per uur rijden en mogen de fietsers niet inhalen. Dat is misschien frustrerend voor de automobilisten, maar het kan hen ook motiveren om wat vaker de fiets te nemen. Zo wordt de stad steeds leefbaarder.”

Chaos op het fietspad

Naast een goede infrastructuur moeten we volgens Stijn echter ook werken aan een betere verkeersetiquette. De mentaliteit van weggebruikers - zowel fietsers als automobilisten - moet veranderen. “In de steden zijn mensen erg gejaagd. Ik stond ervan versteld hoeveel fietsers er door het rood rijden. Daarnaast zorgen ook gemotoriseerde tweewielers voor chaos op het fietspad. Brommertjes, speed pedelecs, elektrische steps,… ook zij moeten zich aan de maximumsnelheid houden. Mochten we allemaal wat minder egoïstisch zijn in het verkeer, zouden de wegen een pak veiliger zijn.”

Zorgeloos fietsen

Wie vandaag al zorgeloos met de fiets op pad wil, sluit best een fietsverzekering af. Die compenseert je bij schade, ongevallen en diefstal. Ook Stijn Vlaeminck sloot er één af. “Het stelt mijn gezin gerust dat we altijd kunnen rekenen op bijstand en hulp. Als er iets misloopt, hoeven we alleen maar onze verzekeraar te bellen. We verzekeren allemaal onze auto. Waarom zouden we dat ook niet doen voor onze fiets?”

