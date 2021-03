Hoe een Vlaamse baggeraar de vaarcapaciteit op het Suez-kanaal verdubbelde

Breder en dieper: dat is al jarenlang de mantra van het Suezkanaal waar steeds grotere containerschepen door moeten. In 2015 zorgde de Vlaamse baggeraar DEME voor een huzarenstukje door in amper tien maanden tijd in het zuiden een tweede kanaal aan te leggen. “Bij grote projecten worden één of twee baggertuigen ingezet, toen waren het er twaalf”, zegt Malik Boukebbous (50), areamanager Egypte-Libië. “In België was daar allicht jaren planning aan vooraf gegaan, hier waren we snel bij de uitvoering en in een recordtijd is die tweede vaargeul tussen Port Said en Port Suez aangelegd.”