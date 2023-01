Hoe digitale revolutie in Antwerpse haven kan helpen in war on drugs: “Alles wat niet koosjer lijkt, scannen we. Dan zal het hier rap niet meer interessant zijn”

De hoeveelheid coke die de douane jaarlijks in beslag neemt in de Antwerpse haven steeg van 4,7 ton cocaïne in 2013 tot wel 110 ton vorig jaar. Toch schakelen ze daar nog ettelijke versnellingen hoger in de strijd tegen drugscriminelen. Welke digitale snufjes kunnen de drugstrafiek helpen belemmeren? Kunnen robots dan echt al het werk in de haven overnemen? En mogen we hierdoor - te midden van al het drugsgeweld - dromen van een Antwerpse haven zonder drugs?