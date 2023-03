Hoe de wereld plots 65 miljoen vierkante kilometer kleiner werd voor Vladimir Poetin

Nieuwe richtlij­nen binnen Oxfam: “Vermijd woorden als ‘moeder’, ‘hoofdkwar­tier’ en ‘zwarte markt”

Nieuwe richtlijnen die werknemers van Oxfam kregen omtrent inclusief taalgebruik doen de gemoederen flink oplaaien. Zo zouden ze beter niet meer de woorden ‘moeder’ en ‘vader’ gebruiken in de context van transgender- en LGBTQ+-onderwerpen. Maar ook termen als ‘hoofdkwartier’ (te koloniaal), ‘jeugd’ (niet respectvol genoeg), zwarte markt (gebruik eerder informele economie) en ‘producten voor vrouwelijke hygiëne’ (te stigmatiserend) vallen in slechte aarde. De organisatie die strijdt tegen honger in de wereld benadrukt wel dat het advies zeker niet bindend is.