Hoe de vader van toekomstig Italiaans premier Giorgia Meloni bij Mallorca werd betrapt met 1.500 kilo hasj

Het goed bewaarde geheim van toekomstig Italiaans premier Giorgia Meloni. Zo omschrijft de Balearische krant ‘Diario de Mallorca’ het verhaal over hoe Francesco Meloni, haar vader die intussen is overleden, in 1995 op Mallorca werd betrapt met 1.500 kilo hasj. Met die lading drugs was hij met een zeilboot vanuit Marokko op weg naar Italië. Maar onderweg liep het fout.

Giorgia Meloni (45) is binnenkort wellicht de eerste vrouwelijke premier ooit in Italië. Haar post-facistische, extreemrechtse partij Fratelli d’Italia won zondag de parlementsverkiezingen, waarbij de formatie de grootste partij is in het rechtste blok. Meloni eiste snel het leiderschap op in de volgende regering.



Voor Meloni een grote triomf, ook op persoonlijk vlak. Want ze baande zichzelf langs de politieke ladder een weg omhoog na een harde jeugd vol zorgen. Die startte toen haar vader, toen Meloni amper 2 was, zijn gezin in de steek liet om met zijn boot ‘Cavallo Pazzo’ - vertaling ‘Zot Paard’ - naar de Canarische eilanden te reizen. De kleine Giorgia bleef samen met haar zusje en mama Anna achter in Rome.

Francesco Meloni vestigde zich begin jaren 80 op La Gomera, het kleinste van de bewoonde Canarische Eilanden, vlak bij Tenerife en La Palma. Hij opende er een hotel en startte een vastgoedbedrijf, en stak zich daarvoor diep in de schulden.

Op vakantie naar La Gomera

Het contact tussen Giorgio en haar vader was in die tijd beperkt tot twee weken per jaar, wanneer Giorgia en haar zusje op vakantie kwamen in La Gomera. In haar biografie zegt Giorgia dat die bezoekjes bleven duren tot eind jaren 80, toen ze 11 jaar oud was. “Hij had ons achtergelaten. Ik wilde hem nooit meer zien”, zegt ze daarover. “Op mijn 13de verjaardag kreeg ik van hem een bericht met de boodschap: ‘Gefeliciteerd, Francesco.’ Niet eens ondertekend met ‘papa’. Toen zei ik tegen mezelf dat ik de juiste beslissing had genomen.”

Volledig scherm La Gomera, waar de vader van Giorgia Meloni zich vestigde nadat hij zijn gezin achterliet. © Getty Images/Westend61

Vijftig miljoen peseta’s

Rond die tijd verging het vader Francesco Meloni ook zakelijk niet goed. Hij was failliet, verloor zijn restaurant en vastgoedbedrijf, maar had nog steeds zware schulden. Daarom zou hij een opdracht aanvaard hebben van een Marokkaan, die hem de kans bood 50 miljoen Spaanse peseta’s te verdienen. Meloni moest dan wel met een lading drugs van Marokko naar Italië varen.

Volgens wat hij later in de rechtbank vertelde, bedacht Francesco Meloni daarvoor een uitgekiend plan. Hij huurde in Frankrijk de ‘Cool Star’, een zeilboot. Daarnaast trommelde hij twee van zijn kinderen - uit een vorige relatie, dus niet van de mama van Giorgia - en een schoonzoon op “voor een plezierreisje”.

Storm op zee

Toen de familieleden van Francesco in september 1995 het ware doel van de reis ontdekten, zouden ze boos geworden zijn. Op dat moment was in de buurt van Marokko de lading drugs al vanuit een ander schip overgeladen op de zeilboot. Volgens wat Francesco verklaarde, wilde zijn gezelschap het schip verlaten.

Volledig scherm De haven van Mahon op Menorca, waar de politie in 1995 de drugs ontdekte. © Getty Images

Daarom, en omdat het stormde op zee, legden ze aan in de haven van Mahón, op het eiland Menorca, in de buurt van Mallorca en Ibiza. Daar werden de pakketten drugs, goed voor 1.500 kilo hasj, echter ontdekt door de veiligheidsdiensten. Het volledige gezelschap werd aangehouden.

Negen jaar celstraf

In 1996 moesten ze zich op Mallorca verantwoorden voor de rechter. Francesco Meloni nam de volledige verantwoordelijkheid op zich, en vertelde dat hij zijn familieleden had voorgelogen over de plezierreis. Toch kregen ook zijn twee kinderen en schoonzoon vier jaar celstraf. Zelf kreeg Francesco negen jaar cel.

Tussen Giorgia Meloni (45) en haar vader kwam het nooit meer goed. De man kwam enkele jaren geleden om het leven, maar dat deed Giorgia niets, zegt ze. “Geen haat, geen boosheid, niets. Alsof een personage op televisie was overleden.” De afwezigheid van een vaderfiguur zou wel een grote invloed gehad hebben op hoe Giorgia Meloni later verbeten zou vechten voor een beter leven, via een carrière in de politiek.

