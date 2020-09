Hoe coronaproof is ons openbaar vervoer? Wij zoeken het uit! Aangeboden door De Lijn

01 september 2020

Het ‘nieuwe normaal’ is nog even wennen voor ons allen. Ook voor de vele Vlamingen die dagelijks met het openbaar vervoer reizen. Want hoewel de bussen en trams van De Lijn terug op volle capaciteit het land doorkruisen, twijfelen vele reizigers nog aan de veiligheid van zo’n busrit. “Onterecht”, zeggen Stefanie Proost en Bart Pieters, deskundige risicobeheer bij De Lijn en chauffeur van de kusttram. “Onze focus ligt vanaf dag één op de veiligheid van de reiziger.”

Wie de laatste maanden met de bus reed, spotte ongetwijfeld de plastic folie die het deurgat tussen de bestuurderszetel en de rest van de bus hermetisch afsluit. Dat is slechts één van de vele maatregelen die De Lijn neemt om de bus en tram ‘coronaproof’ te maken. “Sinds het eerste uur ligt onze focus op het garanderen van de veiligheid van onze passagiers en medewerkers”, vertelt Stefanie Proost. Als deskundige risicobeheer bij De Lijn coördineert ze het rampenplan dat de vervoersmaatschappij door de storm loodst. En dat vergt heel wat uren aan de vergadertafel. “We willen steeds snel schakelen maar daarbij niet over één nacht ijs gaan. Daarom zaten we de afgelopen maanden op zeer regelmatige basis samen met alle directeurs om ervoor te zorgen dat we de juiste maatregels troffen op het juiste moment.”

Ontsmetten en drukte spreiden

Naast de mondmaskerplicht (die door de overheid werd opgelegd) zorgt vooral het poetsteam voor jouw veiligheid. Dagelijks wordt elk voertuig gepoetst en ontsmet. “Vooral de ‘reizigersonderdelen’ zoals de stangen en de knopjes worden flink onder handen genomen omdat deze veel worden aangeraakt”, legt Stefanie Proost uit. Tijdens rustmomenten worden de deuren open gezet om de bus te verluchten en als mensen uitstappen aan hun halte, proberen we zoveel mogelijk de deuren automatisch te openen. Zo moet je als reiziger één knopje minder aanraken.

Zelf kan je natuurlijk ook bijdragen aan een veiligere bus en tram. Draag je mondmasker correct, ontsmet je handen regelmatig met handgel en blijf thuis bij de minste klachten. “Probeer verder ook zoveel mogelijk de spitsbussen en -trams te vermijden”, zegt Proost. “Als je toch op een drukkere bus zit, blijf je best niet bij de deur rondhangen maar schuif je door naar een rustiger plekje. Dat is veiliger voor iedereen.”

“De mondmaskers zijn verplicht op het openbaar vervoer. De kans op een besmetting is dan heel erg klein, of bijna onbestaande”, legt ook Marc Van Ranst uit.

Dankbaarheid van de reiziger

Die maatregelen beschermen niet enkel de passagiers maar ook de chauffeurs zelf. “In het begin waren sommige collega’s ongerust om te komen werken maar vandaag is die angst helemaal verdwenen”, zegt Bart Pieters, die al 28 jaar met de kusttram rijdt. Begaan met de veiligheid van zijn passagiers en van zichzelf, handhaaft hij de maatregelen zo goed mogelijk op zijn tram. “Als iemand geen mondmasker draagt, zal ik daar zeker iets van zeggen. Ik vind het een teken van respect ten opzichte van je medereiziger dat je de maatregelen opvolgt. Tussen de ritten in ga ik zelf ook eens rond met ontsmettingsmiddel. Je kan niet voorzichtig genoeg zijn.”

Toch zijn het niet de hygiënische voorzorgen die Pieters het meest zullen bijblijven van de coronacrisis, maar de dankbaarheid. “Mensen appreciëren het enorm dat je hen ondanks alles naar hun bestemming brengt. Kindjes gaven me zelfs tekeningen. Dat is waar je het voor doet. Daaruit put ik mijn energie.”

