HLN wint Belfius persprijs voor beste foto met reportage van Bart Leye over Forza Ninove

“Politieke verantwoor­de­lij­ken moeten niet twijfelen om doortasten­de maatrege­len te nemen"

11:26 “De politieke verantwoordelijken moeten niet twijfelen om doortastende maatregelen te nemen. Het komt er ook op aan om niet te snel te versoepelen." Dat was de boodschap van coronacommissaris Pedro Facon in Terzake (Canvas). Voor hem zitten we in een noodtoestand en is het nodig om het aantal sociale contacten terug te dringen.