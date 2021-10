HLN SPECIAL. Paul D'Hoore met antwoord op al uw energievragen: “Volgende maand gaan de prijzen nóg hoger zijn”

De energieprijzen gaan door het dak en de stijging lijkt maar te blijven duren. Onze financieel expert Paul D’Hoore gaf in een HLN SPECIAL een antwoord op uw meest gestelde energievragen, waarvan we zo’n driehonderd binnenkregen.

Waarom stijgen de prijzen?

D’Hoore: Grosso modo komt het hier op neer dat door het aantrekken van de economie en het bijna wegvallen van corona er ineens veel meer vraag is naar allerlei producten, onder meer naar gas en elektriciteit. Ineens is de vraag veel groter, kan er niet worden geleverd en wie wel kan leveren, vraagt een hogere prijs. Het spiegelbeeld van wat we een jaar geleden hebben meegemaakt. Toen was er één dag dat olie gratis verhandeld werd omdat niemand het moest hebben, want de economie lag stil.

Wordt dit nog erger?

D’Hoore: Dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar het zal zeker nog een tijdje duren. Het gaat niet morgen veranderen, niet volgende week, niet volgende maand. Maar ik zou ook niet dramatiseren. Ik denk ook niet dat we nu voor jaren vertrokken zijn, wél voor een aantal maanden.

Van variabel naar vast contract?

D’Hoore: Ik zou niet van een variabel naar een vast contract gaan, nu, op een moment dat het zo duur is. Maar dit gaat mij volgende maand kwalijk genomen worden als we dan tóch weer hoger staan. Ik ga ervan uit dat we volgende maand weer hoger zullen staan en misschien daarna de volgende maand nóg hoger. Maar je moet niet overschakelen naar vast op een moment dat we dicht bij een hoge prijs zitten. Kan het nog hoger? Ja, het kan nog hoger.

Het allerbelangrijkste is dat je naar je eigen situatie. Wat kan je je permitteren en wat brengt er jou in gevaar? Als het voor jou in geen geval meer mag stijgen omdat je dan een probleem hebt, dan moet je naar vast gaan. Dat zal dan niet het beste moment zijn, maar dan voorkom je dat het nog stijgt. Maar als je daarmee niet in de problemen komt, moet je zeggen dat het niet ideaal is om naar vast te gaan. Dat doe je best alleen als een verdere stijging jou in de problemen brengt.

Bij een variabel contract zal het de eerste maanden niet goed zijn, maar waarschijnlijk zal je na een half jaar of zo er wel je voordeel mee halen.

Vast contract behouden?

D’Hoore: Je moet naar vast gaan als de prijzen laag zijn. Vandaag zijn ze niet laag. Maar het allerbelangrijkste - ik zeg het nog een keer - is je eigen persoonlijke situatie. Waar voel je je het meest comfortabel bij? Het is zoals een lening voor een huis. Sommigen willen absolute zekerheid en kiezen voor een vaste rentevoet, ook al weten ze dat ze meer betalen dan iemand die voor een variabele kiest. Ze voelen zich daar comfortabel bij: een beetje meer betalen voor het comfort.

Groepsaankoop?

D’Hoore: Het is met alles zo: als je koopt in grote hoeveelheden krijg je normaal wel een korting. Het is voor een winkelier veel interessanter om duizend stuks in één keer te kunnen verkopen dan duizend keer één stuk aan duizend verschillende klanten.

Zekerheden bestaan hier niet, maar ik neem aan dat dit de goedkoopste optie blijft, omdat dit voordeel voor de verkoper blijft bestaan. Maar je zal het vanaf nu telkens situatie per situatie moeten bekijken. Als het contract vervalt, dan zal er een nieuw contract voorgelegd worden. De voorwaarden zullen, bijna zeker, minder interessant zijn, maar misschien nog altijd interessanter dan bij iemand anders.

Ik denk dat mensen die dat nog nooit gedaan hebben, nu zullen overgaan tot prijsvergelijkingen. En dat zouden ze eigenlijk altijd moeten doen.

Kan de overheid iets doen?

D’Hoore: De regering kan alles en niets. Wat ze doet, doet ze met óns geld. De stijgingen van de energieprijzen betekenen ook meer inkomsten voor de staat. Als de basisprijs van een product verdubbelt, dan verdubbelen de btw-inkomsten voor de staat ook. Met dat extra geld zou de staat ergens een toegeving kunnen doen. Maar we moeten ons geen grote illusies maken: bij ons zijn er geen verkiezingen binnenkort zoals in Frankrijk en zullen ze niet beloven dat de gasprijzen stabiel zullen blijven en niet meer gaan stijgen. Dat is misschien haalbaar op korte termijn, maar op langere termijn kan de regering de prijzen niet controleren. Ze kan de eigen inkomsten verlagen, maar niet de prijs op de markt.

De regering kan bijvoorbeeld de accijnzen verlagen met de extra inkomsten. De btw verlagen, wil ze niet, omdat de redenering is dat dan iedereen ervan profiteert, ook mensen die het niet nodig hebben. Maar de vraag vanuit de bevolking is zo groot dat er wel IETS zal gebeuren, hopelijk voor wie het nodig heeft in de eerste plaats.

Inzetten op groene energie?

D’Hoore: Weer een moeilijke vraag. Er klopt daar iets niet helemaal. Die groene energie komt niet zomaar tot stand. Een voorbeeld: we zullen waarschijnlijk alle kerncentrales sluiten en dan gascentrales creëren om dat op te vangen. Daar klopt ecologisch iets niet aan, want die gascentrales stoten CO2 uit en kerncentrales niet. Bovendien gaan we die gascentrales subsidiëren: jij en ik betalen dat opnieuw. Het is dus niet zo eenvoudig.

Een ander voorbeeld: de windmolens. Die draaien niet op bestelling maar volgens de wind, zoals zonnepanelen energie leveren als de zon schijnt. Vorig jaar op een zondag is aan bedrijven elektriciteit gratis verkocht met geld bovenop. Er kwam te veel energie op het net en die moest er weer af, want je kunt het net ook niet overbelasten. De oplossing daar zit in het stockeren van elektriciteit die op een bepaald moment overvloedig is. Daar moeten we nog batterijen of andere opslagsystemen voor vinden.

Bekijk hier het volledige gesprek met Paul D’Hoore bij HLN LIVE:

