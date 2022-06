HLN ONDERZOEK. Verbod gokreclame was eis van Nationale Loterij: alleen als concurrentie vleugellam wordt gemaakt, krijgt staat zijn miljoenen

11-jarig meisje dat schietpar­tij in Uvalde overleefde, ontsnapt nipt aan hartaanval na herdenking overleden klasgenoot: “Haar hart is in twee gebroken”

Illiana Treviño, een 11-jarige leerlinge die de schietpartij in de Robb Elementary-basisschool in Uvalde, Texas overleefde, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht toen ze hartproblemen kreeg na de herdenking van een overleden klasgenootje. “Haar hartslag was torenhoog omdat ze het trauma niet aankon”, aldus de moeder van Illiana. Het beste vriendinnetje van het meisje was de 10-jarige Amerie Jo Garza, een van de 21 slachtoffers van de schietpartij.

