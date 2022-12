HLN ONDERZOEK. Ook rector UGent hengelde bij Crevits naar coronasubsidies: “Beste Hilde, hopelijk kunnen we snel samenzitten”

Zwaar ongeval gebeurd? Experten­team rukt voortaan uit

Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) stuurt voortaan na een zwaar of dodelijk ongeval of als er sprake is van een subjectief onveiligheidsgevoel een team experten ter plaatse. Zij moeten een analyse maken van de oorzaak van het ongeval en de verkeerssituatie. Op basis van de aanbevelingen kunnen op de plek van het ongeval maatregelen worden genomen om de veiligheid te verhogen.

6:00