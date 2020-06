HLN LIVE. Veel commotie bij opening eerste Belgisch filiaal Dunkin' Donuts: openingsactie vroegtijdig stopgezet Redactie

17 juni 2020

De Amerikaanse keten Dunkin' Donuts heeft vandaag zijn eerste filiaal in België geopend. De eerste honderd klanten vanaf 7 uur zouden een jaar lang gratis donuts krijgen. Maar die begonnen al van gisteren aan te schuiven. De politie heeft het bedrijf gevraagd om in te grijpen en heeft de eerste honderd klanten gisteren al geregistreerd en laten vertrekken.

De gelukkigen kunnen vandaag hun donuts ophalen. Daarop werd boos gereageerd door mensen die vanmorgen vroeg al stonden aan te schuiven in Antwerpen. De bedoeling was om de opening te vieren met een cadeau aan de grootste liefhebbers.

Gisteren daagden de eerste klanten al op om te kamperen voor het nieuwe filiaal. Omdat samenscholingen nog altijd verboden zijn wegens het coronavirus, heeft de politie ingegrepen, zegt manager Roberto Fava: “De geïnteresseerden moesten zich melden bij de beveiliging, de nodige formulieren invullen en gaan wachten. Toen is de politie komen zeggen dat ze niet wilde dat die mensen bleven overnachten omwille van de veiligheid. De politie heeft die mensen dan naar huis gestuurd en vandaag komen ze hun gratis donuts afhalen.”

Iedereen die de app downloadt, krijgt in de maand juni wel een gratis donut en een drankje. De firma, die gespecialiseerd is in donuts, wil in totaal vijftien vestigingen openen in ons land. In de Scheldestad heeft Dunkin’ Donuts zijn nieuwe restaurant geopend op de Keyserlei 49, tussen het Centraal Station en de Meir. Wereldwijd telt Dunkin’ Donuts meer dan 12.200 vestigingen in 45 landen.