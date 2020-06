HLN LIVE. Dunkin’ Donuts opent eerste Belgisch filiaal in Antwerpen

Redactie

17 juni 2020

06u32

De Amerikaanse keten Dunkin’ Donuts opent vandaag zijn eerste filiaal op Belgisch grondgebied. De firma, die gespecialiseerd is in donuts, wil in totaal vijftien vestigingen openen in ons land. De eerste Dunkin’ Donuts komt in Antwerpen.