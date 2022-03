HLN en VTM NIEUWS slepen drie nominaties voor Belfius Persprijzen in de wacht

HET DEBAT. Is het oké dat iemand als Marc Overmars na grensover­schrij­dend gedrag onmiddel­lijk weer aan de slag kan?

De omstreden Nederlander Marc Overmars is de nieuwe directeur voetbalzaken bij Antwerp. Een gewaagde keuze gezien Overmars amper anderhalve maand geleden op staande voet ontslagen werd bij Ajax na grensoverschrijdend gedrag. Is het wel oké dat zo’n man meteen weer aan de slag kan? Wat is jullie mening? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

11:28