HLN.be doorbreekt magische grens. Twee miljoen keer bedankt!

Redactie

01 februari 2019

18u58

Het is gebeurd. HLN.be had in januari gemiddeld elke dag meer dan 2 miljoen unieke bezoekers. Daarmee is een magische grens overschreden. De zenuwslopende zoektocht naar het Spaanse peutertje Julen, de brexit, de shutdown in de VS, de Farma Files, de Gouden Schoen, … het zat vorige maand duidelijk in jullie hoofd en jullie hart. Twee miljoen keer bedankt!