Hittegolf Oregon doet kuikens uit soms 18 meter hoge nesten springen

Ruim 1,4 miljoen Vlamingen zijn lid van sportclub

13:28 In 2020 waren 1.405.165 inwoners van het Vlaamse Gewest lid van minstens één sportclub aangesloten bij een erkende of gesubsidieerde sportfederatie. Dat is 1 procent minder dan in 2019 en 14 procent meer dan in 2014. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van Statistiek Vlaanderen.