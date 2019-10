Engie Gesponsorde inhoud Hippe pop-up van Josje Huismans op de Meir is nu een gratis energy escape room (waar je prijzen kan winnen!) Aangeboden door ENGIE

17 oktober 2019

09u00 0 Verrassing van formaat vorige week: de kledinglijn van Josje Huisman én de bijbehorende pop-up op de Meir blijken niks minder dan een stunt. De ware toedracht? Een statement maken tegen verkwisting van kledij. Én tegen verspilling van energie, want in diezelfde pop-up opent ENGIE de ‘Don’t Let The Energy Escape the Room’, een plek waar je kunt winnen door energie te besparen.

‘Make Belgium Great Again’ heeft al heel wat verwezenlijkt: het VTM-programma zorgde voor een piek in de registraties voor orgaandonatie en maakte de drinkfles weer populair. Voor het tweede seizoen ging presentatrice Frances Lefebure een nieuwe uitdaging aan: tweedehandskleren hip maken.

Enter Josje Huisman. Samen met Frances Lefebure stampt de ex-K3-zangeres een eigen kledinglabel uit de grond. Compleet fictief weliswaar, want alle kleren in de collectie zijn tweedehands. Maar het werkt wél: al snel lijkt iedereen te vallen voor de kledinglijn die door een hippe celebrity in een al even hippe pop-up wordt gelanceerd. Was u er ook ingetuind?

E-bike winnen

Dekmantel voor de hele operatie — en dan bedoelen we niet een tweedehands mantel met tijgerprint — was de pop-up op de Meir van ENGIE, die maar wat graag de deuren openstelde voor het experiment van Frances en Josje. Maar binnenkort krijgt die stek een nieuwe missie: de Belg op plezierige wijze iets bijleren over energie besparen. Want dat is nodig, zo blijkt. Uit onderzoek van iVOX blijkt dat één op de drie Belgen niet of onvoldoende weet wat energie-efficiëntie inhoudt.

ENGIE gaat de uitdaging graag aan, onder andere met de spannende ‘Don’t Let The Energy Escape Room’-experience, waarin je zo snel mogelijk moet zien te ontsnappen uit een escape room vol lekkende ketels en radiatoren — uiteraard zónder energie te laten ontsnappen. Voor de beste leerlingen staan prijzen als e-bikes en elektrische steps klaar. En elke bezoeker krijgt sowieso een toffe tote-bag. Ook op de agenda: leerzame workshops waarmee je bespaart op je energie-uitgaven: ‘Hoe een nieuwe ketel kiezen’, ‘Zonnepanelen installeren, interessant voor jou of niet’ en ‘Lagere energiefactuur, do’s en don’ts’. Daarvoor kan je inschrijven via www.engie.be/pop-up

Ludiek

Hoewel het steeds belangrijker wordt, weet één op de drie Belgen nog niet precies wat energie-efficiëntie inhoudt. Als belangrijke speler op de energiemarkt neemt ENGIE zijn verantwoordelijkheid om de Belg op ludieke wijze te informeren. Wie langskomt krijgt de kans om aan den lijve te ondervinden wat energie-efficiëntie precies is. En mooi meegenomen: dankzij alle tips bespaar je straks ook nog eens op je energiefactuur. Want de goedkoopste energie is nog steeds de energie die je niet verbruikt.

Laat de energie niet ontsnappen vanaf donderdag 24 oktober tot zaterdag 23 november in Antwerpen, Meir 13. Open gedurende de volledige herfstvakantie, van 10u tot 19u en op vrijdag tot 20u. Daarna open van woensdag tot zaterdag. Meer info op www.engie.be/pop-up