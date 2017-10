Hillary Clinton: "Trump ontketent kernwapenrace" kv

06u13

Bron: Belga 0 REUTERS In een interview met CNN dat vandaag zal worden uitgezonden, hekelt Hillary Clinton de agressieve taal van president Donald Trump ten opzichte van Noord-Korea. "We zullen nu een wapenwedloop krijgen, een nucleaire wapenwedloop in Oost-Azië."

"We zullen de Japanners hebben, begrijpelijkerwijs bezorgd dat raketten overvliegen die door Noord-Korea zijn afschoten, die denken dat ze niet meer op Amerika kunnen rekenen", aldus voorts de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en de uitdaagster van Trump bij de verkiezingen van vorig jaar. Ze hamert dan ook op een diplomatieke oplossing voor het conflict en benadrukt dat Trumps opruiende retoriek de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un enkel in de hand werkt.

Daarnaast heeft Clinton het in het interview, dat woensdag al werd opgenomen, ook over het nucleair akkoord over Iran. Trumps dreigementen om uit het akkoord te stappen, zijn volgens haar "gevaarlijk" en ondermijnen de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten. Vrijdag kondigde Trump aan dat de VS niet uit het akkoord zouden stappen, maar wel dat ze het niet zullen "certifiëren". Daardoor komen de VS volgens Clinton "dwaas" over en "spelen ze in de hand van Iran". "Dat is niet alleen slecht in deze situatie, het stuurt een signaal naar de hele wereld dat het woord van Amerika niet te vertrouwen is."