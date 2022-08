Hillary Clinton steunt Finse premier met eigen feestfoto: “Blijf dansen”

Clinton plaatste een foto van zichzelf waarop ze al lachend aan het dansen is in een club. De foto werd in 2012 genomen in Colombia. "Hier ben ik in Cartagena toen ik daar was voor een bezoek als minister van Buitenlandse Zaken. Blijf dansen @marinsanna", schrijft Clinton bij de foto. Clinton was tussen 2009 en 2013 minister van Buitenlandse Zaken voor de Verenigde Staten, onder de toenmalige president Barack Obama.