Het 'seuteke' is verdwenen: stotteraar Sophie is opnieuw een durver

Jonge vrouw leest zonder haperingen ellenlang verkeersoverzicht op Q-music

Bieke Cornillie

20u26

Screenshot Q-music Sophie Peeters las deze ochtend zonder veel moeite het verkeersoverzicht op Q-music. "Op de radio komen, ik kan het van mijn bucket list vinken."

"Ik ben niet geboren in 1989, maar in 2016." Tot twee jaar terug durfde stotteraar Sophie Peeters (27) geen bakker of supermarkt binnen te gaan omdat ze amper wat gezegd kreeg. Tot ze vorig jaar een nieuwe therapie volgde en gisteren vlotjes het ellenlange verkeersoverzicht tijdens de ochtendspits op Q-music voorlas. "De laatste stap? Daten!"