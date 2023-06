“Het object is klein en de duisternis totaal”: hoe red je een vermiste duikboot in de buurt van de Titanic?

Waar is de Titan? In het beste geval drijft ie aan de oppervlakte, maar is hij nog niet gevonden. In het slechtste geval is hij verstrikt geraakt op vier kilometer diepte en is hij hetzelfde lot beschoren als de Titanic zelf. Hoe red je in godsnaam een duikboot die niet groter is dan een grote bestelwagen in een zoekgebied dat vele keren België is? “Zelfs de NAVO beschikt niet over een onderzeeër die zo diep kan”, aldus experts.