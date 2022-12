Het is gebeurd: Elon Musk verliest dan toch titel van rijkste persoon ter wereld

Daar is albatros Wisdom weer, met haar 71 de oudste wilde vogel ter wereld

Wisdom is een laysanalbatros van minstens 71 jaar. Ze is daarmee de oudste in het wild levende vogel ter wereld - voor zover bekend. Wisdom werd in 1956 geringd en is onlangs op de dag van Thanksgiving opnieuw gespot in het Amerikaanse natuurreservaat op de Midway-eilanden. Het moet gezegd: de oma ziet er nog kwiek uit.

