Het goud op de farmamarkt: wiens bankrekening wordt gespekt met vermageringsmiddel Ozempic?

Défi wil N-VA “isoleren” als partij onmisbaar blijkt voor vorming volgende Brusselse regering

“Als de N-VA onmisbaar blijkt voor de vorming van een Brusselse regering, moet ze geïsoleerd worden”, dat zegt de Brusselse Défi-voorzitter Fabian Maingain in een interview met de Franstalige krant ‘La Captiale’. De uitspraak is een reactie op Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) die eerder gezegd had zich niet te zullen verzetten tegen een regeringsdeelname van de N-VA.