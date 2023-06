“Het ging niet volgens plan”: dit afgeluisterd telefoontje bewijst volgens Oekraïne dat stuwdam door Russen is opgeblazen

De Oekraïense veiligheidsdienst SBU zegt dat uit een onderschept telefoongesprek blijkt dat Russische troepen de waterkrachtcentrale en stuwdam van Kachovka hebben opgeblazen. In het audiofragment, dat is vrijgegeven, bespreken twee Russische soldaten de gevolgen van de ramp. De echtheid van het gesprek is niet onafhankelijk geverifieerd. Er duiken intussen ook wel seismologische data op die wijzen op een explosie bij de stuwdam.

KIJK. Het onderschepte telefoongesprek tussen twee Russische soldaten

Volgens de Oekraïense veiligheidsdiensten is de aanslag gepleegd door een Russische “sabotagegroep”. In het bewuste audiofragment zijn twee mannen te horen die in het Russisch de gevolgen van de ramp bespreken. Hieronder staat letterlijk wat ze tegen elkaar zeggen:

- “Gisteren heb ik een video gezien van een soldaat die daar is. Hij zei dat er geen overstromingen zijn en dat mensen normaal kunnen leven. Maar achter hem was een raam en je kon zien dat het water tot aan de knieën komt.”

- “Cool. Dat gaat over de dam?”

- “Ja.”

- “Het grootste probleem is dat de dam hun kernreactor koelt.”

- “Het geeft niet, ze hebben het zichzelf aangedaan.”

- “Nee, het waren onze jongens, niet de Oekraïners. De Oekraïners hebben het niet gedaan. Onze sabotagegroep is daar. Ze wilden mensen bang maken met deze dam. Het ging niet volgens plan, maar ze deden meer dan ze gepland hadden. Er was een dierentuin dichtbij. Duizenden dieren stierven.”

- “Duidelijk.”

Rusland en Oekraïne beschuldigden elkaar er de voorbije dagen van verantwoordelijk te zijn voor het vernielen van de belangrijke stuwdam.

Seismologische gegevens

Een andere optie is dat de dam is ingestort als gevolg van slijtage of eerdere beschietingen. Maar die lijkt steeds minder waarschijnlijk. Seismologische gegevens van het onafhankelijke Noorse observatorium Norsar wijzen er namelijk op dat een explosie plaatsvond bij de stuwdam.

De Oekraïense president Zelensky zei eerder dat “Russische terroristen” de dam dinsdag 6 juni rond 2.50 uur hadden opgeblazen. Gegevens van Norsar, afkomstig van een meetstation in Roemenië op 620 kilometer afstand van de stuwdam, registreerden om 2.54 uur een schok met een magnitude tussen 1 en 2.

Volledig scherm Seismologische gegevens wijzen op een explosie in de buurt van de stuwdam om 2.54 uur. © NORSAR

Die schok wijst volgens de Noorse seismoloog Volker Oye op een explosie, waarvan de exacte locatie niet duidelijk is, maar die wel met zekerheid plaatsvond in de 20 à 30 kilometer rond de stuwdam. Nog volgens Volker Oye zijn explosies in die regio in Oekraïne zeldzaam. Het is in die zin de eerste echte onafhankelijke aanwijzing die erop kan wijzen dat de stuwdam is opgeblazen.

600 vierkante kilometer ondergelopen

Door de verwoesting van de stuwdam van Nova Kachovka is een gebied van meer dan 600 vierkante kilometer onder water gelopen, zowel op de rechteroever van de rivier Dnipro die wordt gecontroleerd door de Oekraïners, als op de linkeroever die in handen is van de Russen.

Volledig scherm Een satellietbeeld toont hoe het dorp Krynky, op de door Rusland gecontroleerde oever, onder water staat. © ANP / EPA

Volgens Oleksandr Prokudin, gouverneur van de regio Cherson, bevindt 32 procent van het overstroomde gebied zich op de rechteroever, en 68 procent op de linkeroever. Door de overstromingen hebben tienduizenden hun huizen moeten verlaten en is een ecologische ramp in de maak.

KIJK. Dieren zoeken weg nadat Oekraïense stuwdam is verwoest

KIJK. Satellietbeelden tonen verwoesting stuwdam

