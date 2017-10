Het dubbelleven van 'De Reus': ondervoorzitter bij lokale carnavalsvereniging en lid van Bende van Nijvel Tom Vierendeels

21u10

Bron: Het Laatste Nieuws 0 Vierendeels Links: de robotfoto van 'De Reus'. Rechts een verklede C.B. tijdens een feestje van de carnavalsvereniging. Dat C.B. een dubbelleven leidde als 'De Reus' van de Bende van Nijvel staat buiten kijf. Intussen is duidelijk dat hij naast lid van deze groep, ook deel uitmaakte van onschuldige verenigingen in zijn thuisstad Dendermonde.

Zo was hij tijdens de jaren zestig en zeventig een scout, maar werd later ook lid van een in 1979 opgerichte carnavalsvereniging. Bij de groep, die een taverne op de Grote Markt als clublokaal had, was hij al zeker tijdens begin jaren tachtig ondervoorzitter.



Tijdens die periode maakte hij deel uit van de Brigade Diane, nadat hij eerst in 1972 begonnen was bij de Brigade Aalst. In 1982 werd hij bij de elite-eenheid aan de deur gezet, en keerde hij terug naar Aalst om na de politiehervormingen te werken bij de lokale politiezone Aalst. Van zijn rijkswachtcollega's kreeg hij indertijd de bijnaam 'Bonno' mee.

Vierendeels Links: de robotfoto van 'De Reus'. Midden en rechts: een verklede C.B. tijdens een feestje van zijn carnavalsvereniging.