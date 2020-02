HET DEBAT. Zijn de maatregelen tegen het coronavirus overdreven? Dit is jullie mening ttr

28 februari 2020

17u00 0 Er worden almaar meer maatregelen genomen om besmettingen met het coronavirus te vermijden: steden en dorpen worden geïsoleerd, een economische grootmacht als China wordt stilgelegd en verschillende vluchten worden geschrapt. Zijn de maatregelen tegen het coronavirus overdreven? Eerder vandaag lieten enkele experts hun licht al over de zaak schijnen . Nu is het aan jullie. We goten enkele opvallende reacties in een overzicht.

Ronny Cuypers:

“Voor de econoom is het duidelijk. Hij gaat berekenen hoeveel een mensenleven mag kosten. Voor de mens in kwestie is het minder duidelijk. Hij zal het niet kunnen navertellen. Een stap in de goede richting zou alvast zijn om het internationale toerisme stil te leggen. Reizen voor je plezier en om ook eens in dat ene verre land geweest te zijn is geen goed idee als we proberen om verspreiding tegen te gaan.”

Johan De Cauwer:

“Het is net de reactie van de overheid die de bevolking ongerust maakt en men kan enkel vermoeden dat de sterftegraad vele keren groter is dan die van griep. Is het logisch dorpen af te sluiten als er een enkel geval is? Nee, tenzij ofwel de besmettelijkheid zeer groot is, ofwel de kans op overlijden veel groter is dan die van griep. Of een combinatie van de twee. Als het UZA containers laat aanrukken om de overvloed van zieken op te vangen mag men aannemen dat de dokters al meer weten.”

Chris Withofs:

“Volgens officiële gegevens heeft de doodgewone seizoensgriep al bijna 80.000 mensen het leven gekost sinds het begin van dit jaar. Het coronavirus “amper” 3.000. Bij de griep is dit een normaal cijfer, bij het coronavirus wordt er moord en brand geschreeuwd, terwijl dit eigenlijk gewoon een veredelde griep is. Stop met die massahysterie.”

Ben Vandamme:

“Kijk, iedereen is vatbaar, want niemand heeft antilichamen op dit moment. Dus dit betekent dat de aanval héél groot kan zijn als men het los laat. Als 70 tot 90 procent van de bevolking tegelijk besmet wordt, dan moet je geen gezond verstand hebben om te weten dat ons zorgstelsel dit niet aan kan. Met een gewone griep (die maar 10 procent van de bevolking kan raken) liggen de ziekenhuizen nu al overvol. Bedenk dan dat je zeven tot negen keer zoveel zieken ineens zou krijgen en het ziektepatroon vier tot acht keer erger is... We moeten er geen tekeningetje bij maken dat dit zal leiden tot meer doden dan eigenlijk nodig zou zijn. En ja, vooral de ouderen worden getroffen. Maar iedereen heeft ouders en grootouders, die we niet willen missen. Dus neen de maatregelen zijn niet overdreven. Meer nog, men moet de contacten tussen de mensen veel meer beperken. Maar ja, economie wil zoals steeds de overhand halen. Dat een familielid van jou zal creperen doet hun niks.”

Kelly Breugelmans:

“Ik ben blij dat er maatregelen genomen worden en dat er door onze virologen met voorzichtigheid gesproken wordt. We mogen het niet uitvergroten maar ook niet minimaliseren. Ik zie vooral op sociale media een grote kloof. Enerzijds paniek en anderzijds ontkenning. Iedereen zou eigenlijk zelf zijn verantwoordelijkheidsgevoel moeten laten spreken en hier idd zoals onze virologen met voorzichtigheid mee moeten omspringen.”