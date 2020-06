HET DEBAT. Nu standbeelden sneuvelen, en ook films en series ter discussie staan: gaan we te ver in de “beeldenstorm”? Dit is jullie mening TTR

14 juni 2020

17u39 23 De afgelopen weken werden wereldwijd standbeelden vernield en gevandaliseerd uit protest tegen racisme, slavernij of kolonisering. Ook series en films staan fel ter discussie. Little Britain werd uit het aanbod van verschillende streamingdiensten gehaald wegens aanstootgevend, nadat eerder al ‘The Germans’-aflevering van ‘Fawlty Towers’ werd gebannen wegens racistisch taalgebruik. Gaan we te ver in de “beeldenstorm”? Eerder vandaag lieten we experts en politici aan het woord. Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.

Hans Mannaerts: “Wanneer ik iemand hoor zeggen dat we een boek zoals Kuifje In Afrika moeten verbieden dan gaat dat veel te ver. Plaats een voorwoord in het boek dat het boek in context kan plaatsen. Zelfs Mein Kampf wordt ondertussen opnieuw gedrukt met historische duiding. En ook voor films en tv-series ben ik er zeker van dat de meeste mensen het automatisch in context kunnen plaatsen, al kan je ook daar een korte disclaimer voorzetten als je dat noodzakelijk zou vinden.”

Jafrac Frack: “Oké, neem alle betreffende beelden weg, en binnen een paar jaar weet de jeugd niet meer wat er zich in Afrika heeft afgespeeld! Die lezen dat niet en kijken ook niet naar documentaires, aan de hand van standbeelden zullen sommige mensen die kinderen het correct uitleggen!”

Mario Roman: “Natuurlijk gaat dit veel te ver. De overheden geven ook toe aan dit soort van vandalisme, want men laat het gebeuren, zonder op te treden. Als men alles gaat verbieden wat niet strookt met de een of andere zijn mening, dan zijn we ver van thuis.”

Willem Sliggers: “Wat er nu gebeurt, is pure waanzin. Elk standbeeld heeft zijn geschiedenis of dat nu positief of negatief is. Het is het verleden.”

Gerrit Goossens: “Standbeelden bekladden en vernielen, is vandalisme. Daarmee schiet je niets op. Ook niet met dreigen en chantage. Ik ga ermee akkoord dat niet al die standbeelden van Leopold II kunnen blijven staan, maar het is vooral belangrijk er een bestemming voor te vinden, met meer duiding bij. Zomaar doen verdwijnen is een verkrampte poging om een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis te wissen. Dan weet men binnen twee generaties niet meer wat er gebeurd is, want mensen vergeten (te) snel.”

Peter De Sadeleir: “Alles wordt zoals altijd uit zijn context getrokken! Moeten we dan de volledige geschiedenis wissen? Alles gebeurde in andere omstandigheden dan nu,het is toch uit het verleden dat we moeten leren! Moeten we daarom de volledige geschiedenis wissen?”

Fons Dewaele: “Dit debat is een discussie niet waard. Dit heeft niks meer te maken met het oorspronkelijk thema racisme. Dit zijn chaoten dat van de situatie misbruik maken met als enig doel vernielen en plunderen. De meeste kennen niet eens de geschiedenis van de beelden van deze personen. Dit is pure vandalisme, niet meer en niet minder.”