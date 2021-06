HET DEBAT. Na het verplichte pensioen van Michel Wuyts en Frank Raes, moet iedereen zelf kunnen kiezen om door te werken? Dit is jullie mening

VRT wijst Michel Wuyts (64) en Frank Raes (67) de deur . De twee sportmonumenten moeten verplicht met pensioen. Er is heel wat kritiek op het gedwongen pensioen. Wat denk jij? Moet iedereen zelf kunnen kiezen om door te werken? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Carl Casier: “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Voor Wuyts en Raes is de tijd van gaan gekomen. Voor jongelingen is de tijd van komen gekomen. Dat is de normale gang in het leven. Heb veel vertrouwen in de nieuwe CEO van de VRT. Hij zal de VRT terug brengen naar het huis van vertrouwen zoals de zender destijds ook was. Daarvoor moet de oude kaste weg en een totaal nieuwe filosofie komen.”

Herwig Vollon: “Werken is een recht. Met pensioen gaan ook. Door te werken investeert men in zichzelf en draagt men bij tot de maatschappelijke middelen. Zolang gezondheid en wil aanwezig zijn in functie van de tewerkstelling moet dit kunnen. Met bijvoorbeeld een degressieve tewerkstellingsbreuk om jongeren te laten ingroeien en de ervaring voor de organisatie te behouden.”

Ilona Böröcz: “Geef alstublieft de jongeren een kans. Indien jullie wensen verder te werken: ga andere uitdagingen aan. Het verenigingsleven kan zulke mensen gebruiken. Willen jullie nog extra verdienen, geen probleem, want je kan aan de slag als zelfstandige.”

Norbert Corten: “Als ambtenaren zullen ze zeker meer dan genoeg pensioen hebben in vergelijking met de gemiddelde gewone werknemers met een volledige loopbaan. Niet verwonderlijk dat je zo een mooie job wel langer wil blijven uitvoeren. Geef de jongeren toch ook eens een kans. Mensen met zware arbeid ten koste van hun gezondheid zijn blij dat ze de nog enkele jaren echt kunnen leven.”

Liesbeth Cuppens: “Laat hen verder werken zoals ze gewoon zijn. Kennis en kunde zijn niet te vervangen door de jonge garde. Beide moeten al doende groeien. In afwachting van nieuwe deskundigen, mag men de vorige generatie zeker niet uitrangeren. Zij kunnen hun beroepservaring gebruiken om nieuwelingen (verder) op te leiden. Geef de ‘senioren’ dus kans om verder te werken, want ze zijn een meerwaarde op de arbeidsmarkt.”

Freddy Baudewijns: “Het moet kunnen dat je na je 65ste nog kan werken als je daar zin in hebt. Daarentegen kan je je werkgever niet verplichten om met jou door te gaan indien hij dat niet wil!”

Jo demey: “Een werkgever mag beslissen dat je op die leeftijd op pensioen moet, vind ik. Je moet daarin eerlijk zijn. Iemand op deze leeftijd is minder productief dan iemand van 30 bijvoorbeeld, en die zijn dan nog goedkoper ook. Bovendien is het voor sommigen net goed dat die grens er is, want er zijn er die van geen ophouden weten. Als je dan echt langer wil werken, dan moet je maar op zelfstandige basis verder doen.”

Jan vanhulle: “Volgens mij moet iedereen zelf kunnen beslissen om eventueel verder te werken of toch maar te stoppen met werken. Wat mij echter opvalt, is dat enkel maar mensen met een fysisch niet al te zwaar beroep en een goed loon liever blijven werken en de mensen in de zware fysische beroepen en lage lonen dan toch liever zo gauw mogelijk ermee ophouden.”

Gino Denil: “Het zou beter zijn als de pensioenleeftijd veel flexibeler was en men tot op zekere hoogte zelf kan kiezen. Wie gezond is en een job heeft waarvan hij houdt zal langer werken. En wie opgebrand is in een zwaar beroep zou vroeger moeten kunnen stoppen. De biologische leeftijd kan heel verschillend zijn van de officiële. En ouderen moeten niet gedumpt worden voor jongeren. Als die zorgen dat ze iets kunnen, zullen ze wel hun plaats verwerven.”

Sofie Vanderhoogerheide: “Dat mensen binnen het ambtenarenpensioen verplicht moeten stoppen op 65 jaar is inderdaad leeftijdsdiscriminatie. Iemand die lang gestudeerd heeft (bijvoorbeeld dierenarts, dokter, of elke studie die niet binnen de vijf jaar wordt afgerond), komt zo immers nooit aan de vereiste 42 jaar dienst nodig om een volledig pensioen te kunnen ontvangen.”

Christophe laporte: “Als je de jeugd aan het werk wil, dan moet de oudere garde op pensioen gaan. In gelijk welk bedrijf mis je op bepaalde vlakken de kennis van de anciens, maar dat zou door het enthousiasme van de jeugd gecompenseerd moeten worden.”