HET DEBAT. Moeten mondmaskers in winkels toch verplicht worden? Dit is jullie mening TTR

25 juni 2020

18u00 6 Experts zijn voor het verplichten van mondmaskers in supermarkten en winkels, maar de Nationale Veiligheidsraad deelde woensdag mee dat het dragen van mondmaskers in winkels niet verplicht wordt. Moeten mondmaskers in winkels toch verplicht worden? Eerder vandaag lieten we enkele experts aan het woord. Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.



Hilde Croimans: “Verplichten is de enige optie volgens mij... Mensen dragen het niet als het aangeraden wordt en de mensen die het dragen worden raar bekeken! De afstand van 1,5 meter kan op heel veel plaatsen niet gegarandeerd worden en je weet niet of je ziek bent want je kan nog symptoomvrij zijn en toch besmettelijk zijn! Ik draag het, maar iedereen heeft recht op zijn eigen mening en hoop dat dat gerespecteerd wordt en dat mensen die het dragen niet vreemd worden bekeken.”

Willy Geuens: “Voor mij wel. In het begin hadden veel mensen een (meestal stoffen) mondmasker op. Vandaag zijn er wegwerp mondmaskers voldoende en draagt bijna niemand nog ééntje. Zelfs de handen ontsmetten bij binnenkomst is ook niet meer nodig. Och, het zal wel zo een vaart niet lopen zeker en het zijn toch de ‘anderen’ die ziek worden. Of misschien zijn die ‘anderen’ niet ziek genoeg om het te voelen, maar geven ze het virus wel door. We zijn er echt nog niet van af. Het grote probleem is dat er constant anders geïnformeerd wordt door zij die het zouden moeten weten.”

Dirk Smets: “Zolang de afstandsregel wordt gerespecteerd en je spreekt niet met andere klanten, vind ik niet dat een mondmasker nodig is.”

Martine Lemmens: “Gewoon verplichten! Is toch een kleine moeite om een masker op te zetten in een winkel. Iedereen is dan beschermd, de overige klanten en het personeel. Daar doen we het toch voor! Afstand houden is voor sommige mensen nog heel moeilijk.”

Eddy De Boel: “Mijn vrouw werkt elke dag in een winkel met een mondmasker om zichzelf, maar ook jullie te beschermen. Het is dan maar een kleine moeite dat de mensen hetzelfde doen voor de tijd dat ze even in de winkel moeten zijn. Los van de discussie of het wel of niet gezond is en of het wel of niet beschermt; zolang er geen vaccins zijn, neem ik liever het zekere voor het onzekere en wil ik de risico’s beperken om mijzelf of anderen in gevaar te brengen.”

Jente De Ridder: “Nee, het moet niet verplicht worden. Gaat alleen maar een vals veiligheidsgevoel geven. Dan gaan veel mensen denken dat ze niet meer besmet kunnen geraken en gaan hun 1,5 meter afstand ook niet meer houden.”

Benny Moerman: “Verplichten maakt het duidelijk voor iedereen.”

