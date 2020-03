HET DEBAT. Moeten de regels in België nog verder aangescherpt worden? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk ttr

27 maart 2020

09u00 2 Ook al zijn de regels in Nederland en Duitsland nog wat relaxter dan in België, in sommige andere landen -zoals Italië of Frankrijk- zijn de maatregels nog veel rigider. Daar mag je bijvoorbeeld individueel gedurende een uur slechts op 1 kilometer van je huis nog sporten of wandelen. Wat denk jij? Moeten de regels ook in België verder aangescherpt worden? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politiezone Westkust:

Het advies luidt nu dat alles in de nabijheid van je huis moet gebeuren en dat het niet in groep mag, maar dat vindt de lokale politie te vaag. “We willen meer duidelijkheid over de regels buitenshuis. We willen dat de grijze zone verdwijnt. Momenteel is er teveel interpretatie mogelijk. Dat leidt tot wrevel en stress, zowel bij de burger als onze eigen politiemensen. Dat kan niet de bedoeling zijn”, aldus Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politiezone Westkust.

“Dit resulteert in tijdsverlies, omdat we de regels opnieuw moeten uitleggen. Wij pleiten voor een regeling zoals in Frankrijk. Daar is het heel duidelijk. Voor elke niet-essentiële verplaatsing geldt de 1-1-1 regel: 1 persoon, 1 kilometer van huis, gedurende 1 uur. Dat is niet voor interpretatie vatbaar. Als we het hebben over niet-essentiële verplaatsingen, zoals wandelen, fietsen en lopen. Wat doe je dan? Hoever mag het nog? Gaat het over 5 kilometer, 20 kilometer of 40 kilometer? Dat maakt een wereld van verschil. Wat doe je met een wielertoerist die 50 kilometer heeft gereden?”

“Een heel concreet voorbeeld voor ons is paardrijden. Dat is ook eigenlijk een vorm van wandelen. Met een hond mag je wandelen, maar wat met een paard? We zijn genoodzaakt om strikt de regels te interpreteren om misverstanden te vermijden. We doen dan ook een oproep aan de Nationale Veiligheidsraad om duidelijker te zijn om onze mensen én de burgers te helpen. De grijze zone is momenteel veel te ruim. We merken het overal. We plaatsen richtlijnen op eigen sociale media en we krijgen ontzettend veel reacties en vragen. Mensen raken gefrustreerd. Je kan het ze niet kwalijk nemen. We passen de regels zo strikt mogelijk toe.”

Marc Van Ranst, viroloog KU Leuven:

“Ik denk dat we deze maatregelen nog een kans moeten geven. We zien dat een groot deel van de bevolking zijn best doet. De maatregelen, op enkele uitzonderingen na, worden goed opgevolgd”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Wanneer dat zo blijft, gaan we een stabilisatie en een daling van het aantal besmettingen te zien krijgen. We moeten deze koers nog wat kunnen volhouden.”

“Wat kan er niet? Dat zijn dingen waarbij er gevaar is dat mensen het virus aan elkaar zullen overdragen. Het aantal kilometer dat u fietst, dat maakt het verschil niet volgens mij. Wanneer het risico op overdracht niet groter is, dan moet je zo’n strengere maatregelen niet nemen. Ik heb veel respect voor de politiediensten die beslissingen moeten nemen en inschattingen moeten maken waarop ze niet echt voorbereid zijn. Natuurlijk zullen er dan fouten gemaakt worden. Ik snap trouwens ook dat de politie betere richtlijnen wil”.

Pieter De Crem, minister van Binnenlandse Zaken (CD&V):

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) is de ‘1 kilometermaatregel’ geen goed idee. “Het moet binnen de perken blijven en zich moedwillig verplaatsen, kan niet”, zo zei De Crem gisteren aan VTM Nieuws. “Onze omgeving moet geen openluchtgevangenis worden, anderzijds moeten onze verplaatsingen wel binnen de perken blijven. Een fietstocht van 50 kilometer kan niet meer”.

“Mensen die in appartementsgebouwen en in steden wonen of mensen die in woonwijken wonen, kunnen onmogelijk op hetzelfde moment binnen een cirkel van één kilometer naar buiten gaan om te ontspannen”, aldus De Crem. “Wanneer het gaat over ontspanning, doe dan iets wat u binnen een uur terugbrengt naar de plaats waar u woont. Het virus is geen stille doder. Het is een heel actief virus dat achter elke hoek schuilt. Ook jonge mensen worden getroffen. Onze oproep is dus: ‘Volg de maatregelen die er nu zijn. Wanneer we die goed volgen, dan hebben we een goede kans om het virus te bestrijden en het te overwinnen”.

Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan UGent:

“Strengere maatregelen hebben natuurlijk ook een impact op onze economie. Als je ramingen leest van VOKA en andere spelers over de impact van Covid-19 op onze economie, dan zijn het verschillen van tientallen miljarden. Toch blijft men vragen aan economen om de economische impact te voorspellen. Dat is zeer moeilijk. Als we de schattingen bekijken, dan kunnen we besluiten dat we het gewoonweg nog niet kunnen inschatten. Dit zijn abnormale tijden. Het is natuurlijk een feit dat het virus een slechte zaak is voor de economie”, zegt Stijn Baert, arbeidseconoom aan de UGent.

“Politici mogen natuurlijk de toekomst voorbereiden. Jan Jambon werd eergisteren een beetje aangevallen met betrekking tot zijn uitspraak over tijdelijke werkloosheid. Het is belangrijk dat we in ons huis blijven om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar er is ook zoiets als de zieken van morgen. Als we daarvoor willen zorgen, dan moeten we de economie draaiende houden. Verschillende landen hebben ook verschillende maatregelen. Wij economen geven advies op basis van het verleden, maar dat leert ons weinig over vandaag gezien de zeer uitzonderlijke situatie.”

“De Franse 1-1-1-regel heeft natuurlijk het voordeel van duidelijkheid. We weten dat systemen en regels meer effect hebben als ze helder zijn voor de mensen. Voor de economie is het belangrijk dat de terugval in activiteit niet te lang duurt en dus dat iedereen de regels van de experten goed naleeft. Misschien heeft het minder goed naleven door sommigen te maken met de complexiteit en de grijze zone”, aldus Baert.

