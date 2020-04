HET DEBAT. Moeten 65-plussers langer ‘in hun kot’ blijven? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk ttr

22 april 2020

Anne-Mieke Vandamme, viroloog-epidemioloog KU Leuven:

“Dat je besmet geweest bent, betekent niet noodzakelijk dat je immuun bent. We veronderstellen dat dit bij de overgrote meerderheid het geval is, maar zijn er nog niet zeker van. Wellicht zijn besmette personen voor een korte periode immuun, zoals je tegen het griepvirus ongeveer een jaar immuun bent. Maar we kunnen niet zeggen dat er geen mensen bestaan die het virus geen tweede keer kunnen krijgen. Wellicht zal het dan wel in een minder erge vorm zijn”, legt Vandamme uit.

“Het enige alternatief is ‘flatten the curve’: de maatregelen beetje bij beetje lossen en nieuwe besmettingen toelaten, maar ervoor zorgen dat de capaciteit van onze ziekenhuizen niet overschreden wordt. Je kan differentiëren volgens leeftijd, want ook het sterftecijfer varieert enorm naargelang de leeftijd. De mensen die een grotere kans hebben om te sterven, moet je zo maximaal mogelijk beschermen. Voor de anderen kan je de maatregelen versoepelen. Het afbouwen van de lockdown kan dus heel fijnmazig gebeuren en dat wordt nu bestudeerd. Alle inperkingen voor mensen die jonger zijn dan 65, zou je bijvoorbeeld beetje bij beetje kunnen loslaten over de volgende paar maanden. Zo hou je de economie draaiende. Je zou dan extra bescherming kunnen voorzien voor oudere mensen tot de herfst, wanneer er hopelijk een medicijn is, of tot de volgende lente, wanneer er hopelijk een vaccin is.” In mensentaal betekent dit dat 65-plussers in lockdown gehouden worden tot de herfst of de lente van volgend jaar, terwijl jongere mensen vroeger van een versoepeling kunnen genieten.

“De methode van ‘flatten the curve’ rekent op groepsimmuniteit. Dit betekent dat zodanig veel mensen Covid-19 gehad hebben en immuun zijn dat het virus niet meer kan circuleren. Maar dit kan uiteraard enkel als je effectief immuun bent zodra je het virus hebt gehad, wat we nog niet zeker weten.”

Ook al zijn ze ongerust, ouderen willen niet het gevoel krijgen dat er niet naar hen geluisterd wordt en dat ze afgeschreven worden Nils Vandenweghe, directeur Vlaamse Ouderenraad

Nils Vandenweghe, directeur Vlaamse Ouderenraad:

“Het klopt dat er een samenhang is tussen leeftijd en kwetsbaarheid voor Covid-19. Maar dat risico is genuanceerd en stijgt heel gradueel. Voor ons ligt het heel moeilijk om op basis van één arbitraire leeftijdsgrens het onderscheid te maken. Je moet vooral kijken naar de mate van achterliggende aandoeningen. De combinatie met andere gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, verhoogt het risico op complicaties. Iemand van 65 kan je op dat vlak niet over dezelfde kam scheren als iemand van 95. Dat is ook het signaal dat we krijgen van de mensen zelf”, zegt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. “Ook al zijn ze ongerust, ouderen willen niet het gevoel krijgen dat er niet naar hen geluisterd wordt en dat ze afgeschreven worden. Ze hebben het gevoel dat er op een stereotype manier naar hen wordt gekeken. Als we willen dat ze de veiligheidsmaatregelen blijven volgen, dan gaan we ze meer perspectief moeten bieden dan louter ‘blijf maar allemaal in uw kot’ tot het einde van het jaar.”

“Bovendien mogen we de maatschappelijke rol van veel 65-plussers niet vergeten. Tien procent van de 65- tot 69-jarigen is nog professioneel actief. Als het gaat over de heropstart van de economie, dan duikt de vraag op: ‘Wat je doe je met die groep van mensen die nog niet met pensioen zijn?’ Die kunnen we niet zomaar afschrijven. Daarnaast doen veel ouderen vrijwilligerswerk. Ze houden tal van organisaties mee draaiende. Ook zijn er veel jonge en gezonde grootouders die normaal inspringen voor de kleinkinderen. Voor veel werkende ouders zou het een probleem vormen als de scholen opnieuw opengaan, want wat met de kinderen die normaal bij oma of opa blijven? Dit zijn allemaal situaties waar we niet licht over kunnen gaan. We vragen met de ouderenorganisaties om mee een stem te krijgen in de denkoefening over hoe een veilige en doordachte versoepeling van de maatregelen er voor ouderen in diverse situaties kan uitzien, met aandacht voor zowel het gezondheidsrisico als de menselijke en maatschappelijke impact.”

Laat ons de maatregelen volgen die virologen voorstellen en daarbinnen inzichten meenemen vanuit andere disciplines (...) Patricia De Vriendt, professor gerontologie VUB

Patricia De Vriendt, professor gerontologie VUB:

“Dit is een zeer moeilijke vraagstelling. Dit legt veel druk op de intergenerationale solidariteit. Zoiets als dé mening bestaat volgens mij niet”, reageert Patricia De Vriendt, professor gerontologie aan VUB. “Ouderen zijn kwetsbaar, zo blijkt. We willen hen natuurlijk zo goed mogelijk beschermen. Mocht de exit zo kunnen verlopen dat iedereen er beetje bij beetje zijn voordeel mee kan doen, zou dit ideaal zijn. Je mag de psychosociale gevolgen van de huidige maatregelen niet negeren. Zo is er sprake van eenzaamheid, want er zijn minder sociale contacten en activiteiten. We moeten er alles aan doen om de veerkracht van de mensen die het meeste lijden onder de maatregelen zo hoog mogelijk te houden en ik zie toch veel creatieve manieren om dat te realiseren. Laat ons de maatregelen volgen die virologen voorstellen en daarbinnen inzichten meenemen vanuit andere disciplines om deze maatregelen ‘draaglijk’ te houden.”

Johan Velghe, algemeen voorzitter Vlaamse Actieve Senioren:

“Er zijn 2,2 miljoen mensen die ouder zijn dan 65 in ons land. Een belangrijk deel van de bevolking die gaat men dus achteruit stellen, zogenaamd ter bescherming van maar eigenlijk ten voordele van het winstprincipe van de economie”, zegt Johan Velghe, algemeen voorzitter van de Vlaamse Actieve Senioren. “Ik ben er geen voorstander van, want het is een discriminerende maatregel. We weten dat ouderen wat last hebben van problemen rond vereenzaming. Ze hebben het moeilijker om de maatregelen te verwerken. Als ze dan ook nog in een hoek geduwd worden, is het heel twijfelachtig. Er is niet eens overleg gepleegd met de ouderverenigingen.”

Het voorstel om 65-plussers langer in lockdown te houden, is niet genuanceerd Johan Velghe, algemeen voorzitter Vlaamse Actieve Senioren

“Het voorstel om 65-plussers langer in lockdown te houden, is niet genuanceerd”, gaat Velghe verder. “Een 80-plusser kan ook nog bijzonder vivant zijn. Ik ken iemand die nu in Nepal zou zitten om aan bergtrekking te doen. Die man is 82 jaar. Zijn immuniteit zal veel hoger liggen dan pakweg die van een vijftiger met een ongezonde levensstijl.”

“Bovendien hebben we geen samenleving als er eerste- en tweederangsburgers zijn. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben niet volledig tegen maatregelen, zoals mondmaskers, handhygiëne, social distancing en geen massa-evenementen, maar laat geen grote bevolkingsgroep achter. Er heerst al een kwalijke perceptie rond ouderen: ‘Ze brengen niets meer op. Ze zijn niet meer nuttig voor de maatschappij. Ze kosten de maatschappij veel, denk maar aan de pensioenen en de gezondheidszorg’, hoor je vaak zeggen. Men gaat die foute percepties nog eens aanscherpen. Zolang een mens leeft, moet je perspectieven bieden en hoop geven. Heel veel ouderen engageren zich nog in vrijwilligerswerk. Ook als consument mag je deze groep niet vergeten. Dan stel je je wel vragen over die gemakkelijkheidsoplossing, zoals ik het noem. Je moet zelfs aan onmogelijke situaties oplossingen kunnen bieden. Dat is het werk van politici.”

Beschouw tijdens deze fase van de lockdown alle zestigplussers als Covid-positief en alle ‘zestigminners’ als Covid-negatief tot het tegendeel bewezen is Koen Metsu, burgemeester van Edegem

Koen Metsu, burgemeester van Edegem (N-VA):

“Beschouw tijdens deze fase van de lockdown alle zestigplussers als Covid-positief en alle ‘zestigminners’ als Covid-negatief tot het tegendeel bewezen is”, vindt Metsu. “Een gewaagd, maar beredeneerd voorstel om ons uit deze corona-impasse te krijgen. Wel zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden”, benadrukt Metsu. “Zo zullen alle zestigminners zich aan aangepaste voorschriften moeten houden, die bepaald worden door experten. Al die mensen, een belangrijk onderdeel van de actieve bevolking, zal het operationeel leven hervatten, inclusief school en werk.”

“Uit statistieken blijkt dat de zestigplussers kwetsbaarder zijn voor het virus, ze verdienen dus extra bescherming. Hoe moeilijk het ook lijkt te zijn, dienen zij zich aan de huidige regels van de lockdown te houden.Wil dat zeggen dat we zestigminners gaan opofferen om de economie terug op te starten? Helemaal niet”, benadrukt Metsu. “We blijven alle burgers beschermen met opgelegde maatregelen. Maar die maatregelen kunnen voor zestigminners gerust minder streng zijn dan voor zestigplussers, die 98 procent van de sterfgevallen vertegenwoordigen. We zullen met twee doelgroepen moeten gaan werken om de mensen zo snel mogelijk uit hun technische werkloosheid te krijgen. Als we de zestigplussers goed kunnen afschermen, zal de zorgsector ook niet overrompeld worden.”

Metsu benadrukt dat dit voorstel niet geldt voor risicopatiënten of zorgpersoneel dat met zestigplussers en patiënten in contact komen. Zij moeten volgens Metsu frequenter getest worden. “Naast een medische ramp dreigt er een nog grotere economische chaos als we nog langer wachten met het heropstarten van onze economie.”

Informeer ons over de risico’s, dan zullen we zélf wel beslissen of we nog kleinkinderen opvangen, of de plaatselijke sportkantine openhouden Mieke Vogels, oud-Groen-voorzitter

Mieke Vogels, oud-Groen-voorzitter:

“Tenenkrullend, god­geklaagd en zonder enige logica”, zo omschrijft voormalig Groen-boegbeeld Mieke Vogels (net 66) het geopperde idee om 65-plussers langer ‘in hun kot’ te laten blijven. “Beste virologen, 65-plussers zijn geen ­pionnen op een coronaschaakbord. Informeer ons over de risico’s, dan zullen we zélf wel beslissen of we nog kleinkinderen opvangen, of de plaatselijke sportkantine openhouden. Dit idee mist ook elke logica: iemand met suikerziekte van 55 heeft een even groot bijkomend risico als iemand van 65 met diezelfde ziekte. De laatste zou noodgedwongen nog enkele maanden in quarantaine moeten blijven, terwijl de eerste wél opnieuw buitenshuis moet om de economie draaiende te houden. Waar is de logica?”

Volgens de voorzitter van GroenPlus, de beweging van Groenen van boven de 55, kan je de economie ook niet draaiende houden zonder dat ook de samenleving blijft draaien. “Eens jongeren weer volop aan het werk gaan, wie gaat dan (zieke) kleinkinderen opvangen, de mantelzorg voor zorgbehoevenden opnemen, de voedselbedeling openhouden, en ook de toog van de sportkantine en cultuurcentra bemannen? En wie gaat er zorg dragen voor al die depressieve ouderen, die dan al maanden geen sociaal contact meer zullen hebben?”

