HET DEBAT. Moeten 65-plussers langer ‘in hun kot’ blijven? Dit is jullie mening

Veel 65-plussers reageren misnoegd op de analyse dat ze tot de herfst ‘in hun kot’ zouden moeten blijven als er tegen dan geen medicijn is. Of misschien zelfs tot volgende lente als ze moeten wachten op een vaccin. Moeten 65-plussers langer ‘in hun kot’ blijven? Gisteren lieten we een aantal experts aan het woord . Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.