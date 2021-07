HET DEBAT. Moet Pukkelpop toch plaatsvinden? En welke maatregelen moeten dan gelden?

De organisatie van Pukkelpop heeft laten weten dat de editie van 2021 niet doorgaat na “overwachte wijzigingen na het Overlegcomité” . De organisatie vindt het te moeilijk om aan alle regels te voldoen. “PCR-testen van 72 uur werden teruggebracht naar 48 uur”, zegt de woordvoerder van Pukkelpop. “Antigeentesten hetzelfde verhaal. De geldigheidsduur werd van 48 naar 24 uur getrokken.” Veel mensen reageren teleurgesteld. Wat denk jij? Moet Pukkelpop toch plaatsvinden? En welke regels moeten dan gelden? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en politici ervan vinden.

Frederik Luyten, woordvoerder organisatie Pukkelpop:

Volgens de organisatie is de eis om het publiek te testen onhaalbaar. “De aangepaste geldigheidslimiet van respectievelijk een snelle antigeentest en een PCR-test betekent dat we de capaciteit zouden moeten verdrievoudigen. Dan zou de testcapaciteit moeten verdrievoudigen. In perspectief: dit is vijf maal de maximale capaciteit van de grootste testdorpen van dit land”, zo staat in een officiële persmededeling te lezen.

“Wij kunnen onmogelijk aan de overheid garanderen dat we dit in veilige omstandigheden kunnen georganiseerd krijgen. Dit is simpele wiskunde en veel gezond verstand. Met alle bijkomende eisen inzake testing voor een meerdaags massa-event met zo’n jong publiek waarvan velen de kans nog niet hebben gehad om zich te laten vaccineren, is het dagelijks testen van zo vele jongeren m.a.w. volstrekt onhaalbaar.”

“PCR-testen van 72 uur werden teruggebracht naar 48 uur”, verduidelijkt de woordvoerder van Pukkelpop verder. “Antigeentesten hetzelfde verhaal. Eerst bleek dat ze niet meer konden, sinds gisterenavond bleek dat het wel mogelijk is. De geldigheidsduur werd van 48 uur naar 24 uur getrokken. Dat heeft een grote impact op de organisatie. We mogen dat niet vergeten. We waren voorzien voor 7.000 testen per dag, maar volgens de berekeningen ligt dat nu drie keer hogen. Onder die omstandigheden is het onmogelijk om Pukkelpop te organiseren.”

“We wisten dat we veel moesten gaan testen, daarop waren we voorzien. Maar binnen deze lijnen is het onmogelijk te organiseren. Een groot deel van ons jonge publiek heeft nog niet de kans gekregen om zich volledig te laten vaccineren”, luidt het. “We zijn drie weken voor het festival. We hebben lang onderhandeld. Dat is ook de reden waarom de communicatie eventjes op zich heeft laten wachten. We wilden de zaken goed onderzoeken. Als je de spelregels vlak voor de wedstrijd aanpast, ja. Je kan tegen Wout Van Aert vlak voor de wedstrijd ook niet zeggen dat hij de koers mag meerijden, maar slechts op één wiel”, luidt het. Alle tickethouders zullen verwittigd worden per mail. Zij kunnen kiezen voor een terugbetaling of een overzetting van hun ticket naar volgend jaar.

Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid (Vooruit):

“Als men de spelregels toch niet ziet zitten of niet kan voldoen aan de voorwaarden, dan gaat het niet door”, reageerde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) deze ochtend op Radio 1.

Vandenbroucke legde duidelijk de bal in het kamp van het festival. “We hebben gezocht naar een mogelijkheid om festivals veilig te laten doorgaan. We hebben afspraken gemaakt met de hulp van het coronacertificaat. Ik begrijp dat het niet makkelijk is om dat waar te maken, maar die zijn absoluut nodig noodzakelijk als je wil dat alles veilig verloopt.

Zo is het voor de festivalgangers toegelaten om geen afstand te houden noch mondmasker te dragen na vertoon van een Covid Safe Ticket. Heeft een toeschouwer dat niet, dan dient die een negatieve PCR-test (dus geen sneltest, red.) van maximaal 48 uur voor te leggen. Wie meerdere dagen naar Pukkelpop wou gaan, moest dus meermaals een negatief testresultaat kunnen voorleggen. En dat vindt de organisatie niet werkbaar.

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie:

“De organisatie is haalbaar. De regels zijn noodzakelijk om na te gaan of de mensen op het terrein niet besmet zijn. Ik hoor van andere festivals dat men het wel zal respecteren, waarom moeten we dan een uitzondering maken voor Pukkelpop?”, zegt Vincent Van Quickenborne aan VTM Nieuws.

“Ik denk dat er nog andere overwegingen meespelen van de organisatie om de stekker eruit te trekken, dan louter de strenge regels die gelden. In elk geval zullen we de regels niet aanpassen voor één festival.” Hij zegt ook dat “het nodig is om streng te zijn”, want “we kunnen ons weinig risico’ permitteren.”

Geert Molenberghs, biostatisticus:

Volgens biostatisticus Geert Molenberghs is het nog te vroeg voor evenementen als Pukkelpop. “Dergelijke evenementen zijn nog niet aan de orde, daar blijf ik bezorgd over”, zei Molenberghs enkele dagen geleden al. “De PCR-testen kunnen lekken vertonen. Als iemand op Pukkelpop toch positief is, en die persoon besmet iemand die wel negatief heeft getest maar nog niet gevaccineerd is, kan de bal opnieuw aan het rollen gaan.”

“Wanneer mensen gevaccineerd zijn, raken ze ook minder snel besmet, en zijn ze ook beter beschermd tegen vals negatieve personen. Met massa-bijeenkomsten kan dus beter gewacht worden tot het overgrote deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.”

Rik Van De Walle, rector UGent:

“Pukkelpop gaat dit jaar niet door. Dat dit ontgoocheling en ook wat frustratie met zich zal meebrengen, is begrijpelijk en niet meer dan normaal. Niettemin is dit een zeer verstandige beslissing”, vindt Rik Van De Walle.

Roel Van Giel, voorzitter huisartsenvereniging Domus Medica:

De huisartsenvereniging Domus Medica deed vorige week nog een oproep om Pukkelpop en andere grote evenementen niet te laten doorgaan. “Grote evenementen trekken jongeren aan die niet gevaccineerd zijn en zij hebben allemaal een negatieve PCR-test nodig. Wij zijn benieuwd naar de voorspellingen van de regering over het extra aantal PCR-testen, want als de test- en triagecentra vollopen, komen mensen bij de huisarts terecht”, zei Van Giel eerder al.

Het toelaten van grote evenementen beschouwt de huisartsenvereniging overigens nog steeds als een gemiste kans. “Men neemt een groot risico en dat hadden we liever anders gezien. Misschien zijn er nog burgemeesters, zoals de burgemeesters van Rumst en Boom, die geen vergunningen toekennen aan grote evenementen op hun grondgebied”, luidde het.

Ook maakte hij zich zorgen over de waterdichtheid van de Covid Safe App. “In Nederland is het misgelopen met een dergelijke app: er is misbruik van gemaakt en fraude mee gepleegd. Als dat gebeurt, kunnen besmette personen toegang krijgen tot evenementen en aangezien ze geen mondmasker moeten dragen en geen afstand moeten houden, kan het virus zich snel en op grote schaal verspreiden”.

Siegfried Bracke, Oud-Kamervoorzitter (N-VA):

“Frank Vandenbroucke heeft Pukkelpop met zijn begripvolle glimlach zeer deskundig de nek omgedraaid. Hij heeft maandag de regels ‘aangepast’. Jammer voor al die 16-, 17-, en 18-jarigen die al zo veel hebben ‘ingeleverd’”, reageert ook Siegfried Bracke.

Poll Pukkelpop 2021 is definitief afgelast. Bent u akkoord met de beslissing? Ja

Nee

Geen mening Pukkelpop 2021 is definitief afgelast. Bent u akkoord met de beslissing? Ja (64%)

Nee (33%)

Geen mening (3%)

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.