HET DEBAT. Moet ons kiesstelsel aangepast worden? #operatietoekomst Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk TTR

28 mei 2020

08u54 1 Politicoloog Carl Devos (UGent) vindt dat ons kiesstelsel moet aangepast worden. Dat zegt hij in zijn pleidooi voor #operatietoekomst . We moeten naar minder en grotere partijen om tot een slagkrachtig beleid te komen, zo vindt Devos. Wat denk jij? Moet ons kiesstelsel aangepast worden? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experten en enkele politici ervan vinden.

Politicoloog Carl Devos (UGent):

“We moeten ons politieke systeem herdenken, want het levert onvoldoende beleidskwaliteit op én burgers hebben er onvoldoende vertrouwen in”, zegt Devos in zijn pleidooi voor #operatietoekomst. “Het systeem is dus niet efficiënt en legitiem genoeg. En het is de architectuur van het systeem dat bepaalt wat er in elke ruimte mogelijk is. Er is meer nodig dan een staatshervorming, die er ook moet komen om de huidige inefficiëntie op te lossen. We hebben vooral politieke hervormingen nodig om de daadkracht te vergroten.

“Voor een federale regering zijn nu veel (kleine) partijen nodig. Dat betekent dat er veel compromissen moeten worden gesloten. We moeten naar minder en grotere partijen, waardoor er met minder partijen bestuurd kan worden. Die partijen kunnen dan dichter bij hun programma blijven en zijn zo meer verantwoordelijk voor wat ze (niet) deden. Partijen gaan zich niet spontaan herorganiseren tot 2 of 3 partijen. Dat kan wel via een ander kiesstelsel, alleen zullen politici niet geneigd zijn om nieuwe kieswetten te stemmen die de eigen positie ondermijnt”, luidt het verder.

Het perfecte kiesstelsel bestaat niet, maar we zouden ons systeem wat minder proportioneel kunnen maken (...) Carl Devos

“Ons model is erg proportioneel: als je 15 procent van de stemmen haalt, haal je ook ongeveer 15 procent van de zetels. Het voordeel is dat elke stroming vertegenwoordigd wordt in het parlement, het nadeel is dat het tot veel versnippering leidt. Het perfecte kiesstelsel bestaat niet, maar we zouden ons systeem wat minder proportioneel kunnen maken en meer bijsturen in de richting van een meerderheidsstelsel zoals in het Verenigd Koninkrijk. Dat leidt tot minder partijen en versnippering, omdat de grootste partij de enige zetel van een kieskring binnenhaalt”, aldus Devos.

“Een ander idee is dat je grote partijen een bonus toekent, zodat zij bij winst meer zetels krijgen. Het gaat mij niet om een specifiek kiessysteem, ik wil vooral de discussie over meer bestuurskracht op gang trekken. Dat debat gaat ook over meer burgerinspraak of het beter betrekken van alle kennis in een samenleving bij het beleid. En er moeten meer prikkels komen voor politici: de partijfinanciering kan je laten afhangen van de opkomst bij verkiezingen of van de duurtijd van de regeringsvorming.”

Ook vindt Devos dat we moeten stoppen met ons te verliezen in ellenlange regeerakkoorden. “In 2020 in detail bepalen wat er tot en met 2024 (niet) kan gebeuren, is weinig zinvol. Veel beter is een bondig regeerakkoord met grote principes en strategische keuzes die een legislatuur overstijgen. De komende formatie moet zich uitspreken tot 2030, dan vieren we 200 jaar België. Het is vooral een symbolische datum, maar symbolen zijn belangrijk.”

Conner Rousseau, sp.a-voorzitter:

“Het is positief dat we in coronatijden meer naar experten beginnen te luisteren”, zegt sp.a-voorzitter Conner Rousseau. “De mensen zijn de politiek zoals ze die vandaag kennen wel wat beu. Dat men nadenkt over nieuwe manieren van democratie, vind ik oké. Bij het principe ‘the winner takes it all’ stel ik me de vraag: hoe doe je dat dan? Is dat dan per provincie? Het is ook belangrijk dat iedereen wordt gehoord in het parlement. We hebben wel veel ministers, regeringen en parlementsleden. We moeten daaraan iets kunnen doen. Het kan efficiënter. Schaf de Senaat af bijvoorbeeld. Ik zie daar nog weinig meerwaarde. Gebruik het misschien als plaats waar we de burger en experten meer kunnen betrekken bij het beleid. Dat zijn zaken die we kunnen veranderen, zodat we op een nieuwere en frissere manier aan politiek kunnen doen en mensen minder afkeer hebben van politiek. ”

Vroeger had je een paar grote partijen, nu zijn er meer kleinere partijen. Het pleidooi van Devos is er één voor minder partijen die de macht delen en op die manier meer bestuurskracht krijgen. Nu is het moeilijk om compromissen te zoeken, stelt Devos. “Het is inderdaad moeilijker geworden”, reageert Rousseau. “Al denk ik dat we al die tijd die vijf à zes partijen hebben gehad. We komen natuurlijk van drie heel grote blokken. Dat maakt het niet makkelijker. Ik vind zijn voorstel interessant om over na te denken. Op termijn zit een ‘herkaveling’ van het politieke landschap eraan te komen. Veel mensen, die positief en progressief zijn, voelen zich politiek dakloos. Die zeggen dat er heel wat assen in de samenleving zijn. Gaat het over constructief of progressief? Gaat het over constructief of destructief?”

Ik denk dat je meer moet samenwerken naar de gezamenlijke doelen die je hebt Conner Rousseau

“Heel concreet heb ik niet meteen een toverformule, maar ik denk dat je meer moet samenwerken naar de gezamenlijke doelen die je hebt”, stelt Rousseau. Devos zegt ook dat de regeerakkoorden minder uitgeschreven moeten worden. Niet alles moet in detail op voorhand vastgelegd worden, vindt de politiek expert. “Hij heeft gelijk, denk ik. Wanneer je een regeerakkoord schrijft waarin elke komma staat, dan vertrek je vanuit een gevoel van wantrouwen tegenover je partners. Je rijdt jezelf daar soms op vast. Nu met corona is het belangrijk om een richting af te spreken. Gaan we de besparingsrichting uit of gaan we de mensen redden? We kunnen discussiëren over de kleur van de tegels in de badkamer, maar het fundament van het huis moet in het akkoord staan.”

We zijn intussen al een jaar over komma’s aan het discussiëren. “Elke politicus heeft een partijbelang, maar je moet dat voor een deel kunnen overstijgen”, vindt Rousseau. “Ik probeer de kar uit de modder te trekken. Ik voel dat er onder collega’s de bereidheid is om constructief te zijn. We gaan eind september ergens moeten landen, of het komt niet goed.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter:

De Wever is het eens met politicoloog Carl Devos. “Less is more. Het meerderheidsstelsel zoals in Groot-Brittannië heeft voordelen”, vindt de N-VA-voorzitter. Volgens De Wever zorgt dat stelsel ervoor dat er geen ingewikkelde coalitievorming moet gevoerd worden, omdat er aan elke kant van de taalgrens twee, maximaal drie partijen zullen overblijven.

Eens er een nieuwe regering is gevormd, moet die zich in de eerste plaats buigen over het sociaal-economische thema, denkt de N-VA-politicus: “Socio-economisch waren we niet slecht bezig in Vlaanderen, maar sinds corona is alles veranderd”. De Wever vreest dat het “jaren zal duren om terug op het niveau van een jaar geleden te komen”.

Je kan niet blijven aanmodderen, dat moeten we onder ogen zien Bart De Wever

De N-VA-voorzitter wil na de zomer een nieuwe regering. “In september moet er een volwaardige regering zijn die de bevolking meeneemt op een pad van vrij grote hervormingen door heel moeilijke tijden”. Indien dat niet kan, komen er onvermijdelijk nieuwe verkiezingen, denkt hij. “Je kan niet blijven aanmodderen, dat moeten we onder ogen zien. Ik ben daar heel fatalistisch in. Ofwel gaan we naar een groot akkoord, en dat betekent voor mij dat je de democratische gespletenheid, de institutionele verrommeling en de sociaal-economische uitdagingen tot één grote lasagne maakt en aansnijdt. Als de politieke klasse van België dat niet kan, dan moet je terug naar de kiezer. De kans dat die het helemaal onmogelijk maakt, is vrij groot, maar dat moeten we dan maar ondergaan”, besluit De Wever.

Jan Segers, onze politiek analist:

“Het is de politiek die het moet doen. Ongeacht de roep om participatie van de betrokken burger, want diens recht op inspraak is niet groter dan dat van zijn onverschillige of balorige medeburger”, schreef onze politiek analist Jan Segers eerder deze week in een opiniestuk. “Zijn onze politici daar op 26 mei 2020 eindelijk klaar voor, meer dan ze op de avond van 26 mei 2019 waren? Je zou denken dat corona het besef van hoogdringendheid heeft aangescherpt, maar twijfel is toegelaten. Elke politieke strekking claimt dat corona heeft blootgelegd wat zij altijd al gezegd heeft. De socialisten: dat sociale zekerheid en gezondheidszorg cruciaal zijn en dat de meest essentiële beroepen vaak de slechtst betaalde zijn. De christendemocraten: dat we meer zorg moeten dragen voor elkaar. De liberalen: hoe dierbaar maar ook hoe kwetsbaar onze vrijheid is, en hoe broos onze privacy. De groenen: dat we anders moeten gaan leven, op kleinere voet, minder belastend voor mens, milieu en klimaat. Samen vormen die vier kleuren een meerderheid in België, maar een minderheid in Vlaanderen. Hier vertegenwoordigen N-VA, Vlaams Belang en PVDA een meerderheid. Hoe lang nog kun je die partijen extreem noemen, extrémistes et antidémocrates zelfs, als ze de mainstream vormen van de grootste bevolkingsgroep van het land? Gaat eigen ethiek boven democratie?”

Pas dus het kiesstelsel zo aan dat elk in zijn eigen regio zijn zin kan doen Jan Segers

“Het belooft weinig goeds voor de federale onderhandelingen van straks. Zoals Carl Devos terecht opmerkt: de nieuwe federale regering hoeft geen regeerakkoord te maken dat tot in de details in steen is gebeiteld in een tijd dat ook morgen al ver weg en onvoorspelbaar is, laat staan 2024. Maar zelfs over de grote lijnen raken Vlamingen, Brusselaars en Walen het niet meer eens. Franstalig België droomt van la grande union. Waarheidsgetrouwer is: la grande illusion. Noord en zuid hebben in dit land andere noden en wensen, elk jaar meer verschillend. Franstalig België kijkt naar Parijs, Vlaanderen naar zijn eigen navel en naar Duitsland en het noorden. Dat is geen ramp, behalve voor sentimentele patriotten, maar zorg er dan voor dat noord en zuid het over veel minder eens moeten raken dan vandaag, want zoals nu is België onbestuurbaar. Vermijd het woord confederalisme, maar doe enkel nog samen wat ondoelmatig zou zijn als je het solo doet. Doe al de rest apart. En wees solidair met de overkant, tijdelijk maar niet eindeloos. Wees trots op wat er dan nog rest en wat ons in dit land verbindt, Belgen onder elkaar, maar probeer niet langer te lijmen wat ons scheidt. Finie la comédie.”

“Elk terecht pleidooi voor paars-geel, voor een regering dus met de PS en de N-VA, is een pleidooi voor een staatsvorm waarin de grootste strekking aan weerszijden per definitie samen de federale restregering vormt: rechts in Vlaanderen, links in Wallonië en Brussel. Niet aan expertise ontbreekt het dit land, wel aan politieke slagkracht. Pas dus het kiesstelsel zo aan dat elk in zijn eigen regio zijn zin kan doen. Dat kan alleen met grote machtsblokken, niet met een verzameling dwergpartijen die zichzelf allemaal uniek wanen in hun voorbijgestreefde inspiratie. Zes staatshervormingen heeft België gekend tussen 1970 en nu, in de voorbije halve eeuw. De zevende moet orde scheppen in de chaos, rechttrekken wat is scheefgegroeid en dit land geven waar het nu vergeefs naar snakt, verhangen als het is aan zijn verleden: een toekomst. De uwe, de mijne en die van wie na ons komt. Wij allemaal, tous ensemble, wij verdienen dat.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.

Lees meer over #operatietoekomst in dit dossier.

Lees ook. #Operatietoekomst. Sleutelen aan ons kiesstelsel of niet? Zo doen andere landen het (+)