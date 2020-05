HET DEBAT. Moet het uit Peru meegenomen katje Lee worden geëuthanaseerd? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk TTR

18 mei 2020

14u53 0 Studente Selena Ali uit Stabroek bracht straatkat Lee begin april vanuit Peru illegaal naar ons land, zonder dat daarbij de regels voor de preventie van hondsdolheid (rabiës) werden gerespecteerd. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) oordeelde daarom dat katje Lee geëuthanaseerd moet worden . Wat denk jij? Moet katje Lee geëuthanaseerd worden? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en ministers ervan vinden.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV):

Het FAVV is verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van bepaalde gereglementeerde dierziekten. Samen met de douane waakt het agentschap over de naleving van de gezondheidsregels en -beperkingen voor het binnenbrengen van dieren. De dienst brengt ter herinnering dat hondsdolheid (rabiës) een dodelijke virusziekte is, die elk jaar meer 55 000 dodelijke slachtoffers ter wereld maakt. “Sinds 2001 is België vrij van deze ziekte, maar waakzaamheid blijft nodig”, klinkt het.

“Het virus is zeer verraderlijk: een dier kan drager zijn van het virus zonder enig symptoom te vertonen van de ziekte. Bovendien bestaat er geen enkele test waarmee hondsdolheid kan worden gedetecteerd bij levende dieren. Daardoor wordt de diagnose te laat of zelfs helemaal niet gesteld, met alle mogelijke gevolgen van dien. België moet rabiësvrij blijven en verwelkomt geen nieuw dodelijk virus!” Peru, het land waar katje Lee vandaan komt, is niet rabiësvrij.

Helaas is de enige oplossing om de kat te euthanaseren om zo elk risico op besmetting uit te sluiten FAVV

“Eind maart heeft de eigenaar toestemming gevraagd bij het FAVV om de kitten naar België mee te nemen. Gezien de onzekere geschiedenis van de kat en het feit dat Peru een hoog-risicoland is voor hondsdolheid, en voor de kitten geen afdoende bewijzen konden voorgelegd worden dat ze beschermd was tegen rabiës, kon het FAVV jammer genoeg geen uitzondering op de invoervoorwaarden verlenen. Ook de Belgische ambassade gaf geen toestemming voor het invoeren van de kat. De Raad van State heeft het FAVV gelijk gegeven in deze beslissing.”

“Als de kat geïnfecteerd is met hondsdolheid, is het risico van overdracht groot. Een spoedvaccinatie en hieruit voortvloeiend antistoffen is geen garantie bij een kat in incubatieperiode na infectie. Helaas is de enige oplossing om de kat te euthanaseren om zo elk risico op besmetting uit te sluiten. Deze moeilijke beslissing is genomen met het oog op het bewaken van de gezondheid van de eigenaar zelf, haar omgeving en mensen en dieren in het algemeen”.

Herman De Dijn, emeritus en filosoof KU Leuven:

“Of het katje Lee moet geëuthanaseerd worden, hangt van een aantal factoren af waarover ik niet kan oordelen”, zegt Herman De Dijn, emeritus en filosoof aan KU Leuven. “Hoeveel kans is er bijvoorbeeld dat het katje toch nog besmet is of zelfs na quarantaine nog besmet kan zijn? Gezien de dodelijkheid van het hondsdolheidsvirus en het feit dat daar geen doeltreffende behandeling tegen bestaat, lijkt mij duidelijk wat er moet gebeuren, zelfs als maar een heel kleine kans bestaat van besmetting van mens en dier. Het leven van een katje, hoe snoezig en vertederend ook, kan niet opwegen tegen het mogelijks enorme gevaar.”

“Ik vertrek nu van de hypothese dat het katje effectief een reëel gevaar betekent. Of we het dan moeten laten inslapen, dat is een juridische en tegelijk een ethische kwestie, niet gewoon een wetenschappelijke kwestie”, gaat De Dijn verder. “De rechter moet op basis van de wet oordelen over de gevaren voor de volksgezondheid. Elk nadenkend individu moet voor zichzelf oordelen over de ethische kwestie of het leven van het katje moet wijken bij reële kans op overdracht van het virus.”

Zou men dezelfde reactie krijgen als nu, indien het zou gaan om een rat of zelfs een hond die mogelijk besmet zijn Herman De Dijn

“Het gevaar is reëel dat mensen zich in dit soort zaken puur door sentiment laten leiden. Zou men dezelfde reactie krijgen als nu, indien het zou gaan om een rat of zelfs een hond die mogelijk besmet zijn? Ik denk het niet. Maar wat is dan wel de basis van het moreel oordeel? Sommigen redeneren vanuit ‘dierenwelzijn’ als waarde. Als we het mogelijke leed voor dieren en mensen als ‘sensitieve wezens’ afwegen tegen de pijnloze dood van het katje, dan lijkt het antwoord onmiddellijk duidelijk. Daarom begrijp ik de houding van Gaia, de voorstander van ‘dierenwelzijn’, in deze kwestie helemaal niet.”

“Iemand zou kunnen zeggen: veronderstel dat een gerepatrieerd mens mogelijk met hondsdolheid besmet zou zijn, dan zouden we toch niet voorstellen om die persoon te laten inslapen? Waarom bij het katje anders oordelen? Dat heeft niets met de evaluatie van ‘welzijn van sensitieve wezens’ te maken; wel met de verschillende waarde die we hechten aan een mensenleven en een dierenleven. Dat betekent niet dat een mensenleven wel en een dierenleven geen waarde heeft. Toch hechten we meer belang aan het leven van een mens, ook al gaat het eventueel om het leven van oude of gehandicapte personen. Als we moeten kiezen tussen het redden van een hond en het redden van een baby, dan weten we wat we moeten doen. In het geval van het leven van katje Lee, ligt mogelijk het leven van vele mensen én dieren in de balans.”

Steven Van Gucht, viroloog:

“Rabiës is het meest dodelijke virus, we kunnen geen enkel risico nemen. Als we nu een uitzondering toelaten, zet dit de poort open”, verduidelijkt viroloog Steven Van Gucht. Hij stelt dat het FAVV niet echt een andere keuze heeft dan het katje te laten inslapen. “In België is geen mogelijkheid om het dier in quarantaine te plaatsen. Dat vraagt een speciale infrastructuur. Je hebt daarvoor gevaccineerd en gespecialiseerd personeel nodig. Zo’n quarantaine duurt vier maanden. In het Verenigd Koninkrijk zelfs zes maanden.

Enkel inslapen blijft nog over als enige optie, jammer genoeg Steven Van Gucht, viroloog

“Ook vanuit dierenwelzijn is dat eigenlijk niet zo goed voor dat katje. Een dier moet geïsoleerd leven gedurende vele maanden. Dat is niet voorzien in België. In andere omstandigheden had men het katje naar Peru kunnen terugsturen, maar er zijn geen vluchten. Men kon dat niet als alternatief gebruiken. Enkel inslapen blijft nog over als enige optie, jammer genoeg.”

Van Gucht heeft schrik voor een precedent. “Als je dat toelaat, dan moet je het toelaten voor heel wat andere mensen. Dat zou een heel riskante situatie opleveren. Hondsdolheid maakt elk jaar meer dan 50.000 doden, voornamelijk bij kinderen.”

Michel Vandenbosch, GAIA-voorzitter:

“Rabiës is inderdaad gevaarlijk en men moet voorzichtig zijn. Maar er zijn grenzen aan die voorzichtigheid. Toch als ze omslaat in onredelijkheid, hardnekkigheid en zelfs hardvochtigheid”, zegt Michel Vandenbosch van GAIA. “Die kat is meer dan een maand geleden gevaccineerd. Ze vertoont geen symptomen. De kans is uitermate klein - zo niet uitgesloten - dat ze besmet is. En er kunnen - de Europese regelgeving voorziet dat - de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden. Quarantaine. De kat zo veilig en diervriendelijk mogelijk afzonderen tot eind juni. Ze moet natuurlijk wel eten en drinken krijgen.”

“Er worden - tegen de wet in - jaarlijks duizenden veel te jonge pups ingevoerd vanuit Oost-Europa. Daar is het risico op rabiës veel groter. Dat laat het FAVV begaan. Toch wel bizar. En wat Steven Van Gucht betreft, ik heb veel respect voor hem in zijn strijd tegen Covid-19. Maar ook helden als hij kunnen blijk geven van verbetenheid en onverzettelijkheid als het gaat om het leven van een dier. Ik zou hem willen vragen om ook eens de ethische kant van de zaak te bekijken en mee na te denken over een alternatieve oplossing”, besluit Vandenbosch.

Ben Weyts, minister van Dierenwelzijn (N-VA):

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kant zich net zoals GAIA tegen de eis van het FAVV om katje Lee te laten inslapen. Hij vindt het niet alleen onnodig, maar ook onwettig. “De studente heeft een fout gemaakt en moet daarvoor boeten, maar dat betekent niet dat daarom het diertje dood moet”, zei hij eerder al. “Ik maak mij vooral zorgen omdat de Europese verordeningen niet nageleefd worden”.

Volgens de N-VA’er stelt de Europese wetgeving dat eerst geprobeerd moet worden om het katje terug te sturen. “Als dat niet kan - zoals hier het geval is - dan moet het vervolgens in quarantaine geplaatst worden. Enkel als die opties niet kunnen, mag men overgaan tot euthanasie.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.