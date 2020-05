HET DEBAT. Moet het uit Peru meegenomen katje Lee geëuthanaseerd worden? Dit is jullie mening ttr

18 mei 2020

17u34 0 Studente Selena Ali uit Stabroek bracht straatkat Lee begin april vanuit Peru illegaal naar ons land, zonder dat daarbij de regels voor de preventie van hondsdolheid (rabiës) werden gerespecteerd. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) oordeelde daarom dat katje Lee geëuthanaseerd moet worden. Moet katje Lee gedood worden? Eerder vandaag lieten we experts en politici aan het woord . Nu is het jullie beurt. Dit zijn de boeiendste reacties.

Jan Mertens: “Voor een coronavirus, een beetje erger dan griep, leggen we heel het land stil. Voor rabiës met 50.000 doden per jaar in de wereld, dat risico willen we lopen? Als het reglement en de virologen zeggen ‘laten inslapen’, dan zou het dat moeten worden. Het had nooit hier mogen geraken.”

Raf Segers: “Van mij moet de kat in quarantaine en de dame betaalt de rekening. Simpel. Je kan vanuit dierenwelzijn niet zomaar doden, de eerste regel is redden. Echter de dame heeft gekozen voor het dier. Zij mag dan ook de rekening betalen net als dat wij een eigen dier hebben. We moeten stoppen met alles maar door de staat de laten betalen/subsidiëren. Want dat betalen de mensen die alle dagen hard gaan werken.”

Jeannine De Ceuster: “Dieren hebben geen stem. Maar huisdieren maken wel deel uit van de familie, dit is zo gegroeid uit het verleden en nog meer actueel vandaag. Wij zijn toch geen barbaren, of toch? Daarom is het toch normaal dat huisdieren recht hebben op onze verdediging. Recht om alle middelen aan te wenden in plaats van direct afgemaakt te worden. Enkel als het 100 procent bewezen is dat Lee besmet is kan men overwegen om het in te laten slapen, anders is men verplicht om Lee in leven te laten.”

Ivan Vyncke: “Jammer voor het katje dat een mens zonder verantwoordelijkheidsgevoel haar het land heeft binnengesmokkeld en daar moet voor opdraaien. Dit gaat niet over één katje maar over de hele volksgezondheid. Sorry, euthanasie is hier voor mij de juiste maatregel.”

Catherine Caron: “Selena heeft haar hart laten spreken. Is er intussen iemand van haar medepassagiers, vliegend personeel, familie, de persoon waar de kat nu verblijft die ziekteverschijnselen vertoont? Indien niet, laat de kat dan tot eind juni waar ze nu is. Dit lijkt mij de meest menselijke en diervriendelijke oplossing.”

Marleen Van Gool: “Het is duidelijk dat het FAVV en de ambassade geen toelating hebben gegeven om het katje binnen te brengen is België. Het katje had dus nooit mogen vertrekken uit Peru. Gevolg: bij aankomst in België is maar één oplossing mogelijk, namelijk euthanaseren. Sentiment kan ongehoorzaamheid niet goedpraten.”

Yvan Lissens: “Hoe erg het ook lijkt, het FAVV heeft hier wel een heel sterk punt. Versta me niet verkeerd, wij hebben zelf een huistijger en weten hoe groot de aaibaarheidsfactor is. Het is echter wel zo dat de regels, in verband met het invoeren van dieren, er niet voor niets zijn. Het FAVV kan bovendien dit katje niet toelaten omdat anders iedereen de regels gaat overtreden met de redenering van “voor de kat Lee mocht het ook” en brengt men zo de gezondheid van mens en dier in gevaar.”