HET DEBAT. Moet het strand deze zomer gereserveerd blijven voor bewoners en hotelgasten?

17 april 2020

11u44 26 Nu het ernaar uitziet dat we in de zomervakantie in eigen land zullen blijven, denken heel wat mensen eraan om één of meerdere dagen door te brengen aan onze Belgische kust. Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) denkt erover na om een strandpas in te voeren voor inwoners, tweedeverblijvers en hotelgasten. Wat denk jij? Moet het strand deze zomer gereserveerd blijven voor bewoners en hotelgasten? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.



Bart Tommelein, burgemeester van Oostende:

Oostends burgemeester Bart Tommelein overweegt om straks enkel inwoners, tweedeverblijvers en hotelgasten toe te laten op het strand van Oostende. “Nu alle grote evenementen afgeschaft worden, zal op warme zomerdagen een grote massa op het strand willen zitten. En dat is niet mogelijk”, zegt de Open Vld’er. “Daarom moeten we de mensen op een gestructureerde manier naar het strand laten gaan, en dat kan met een reservering of controle.”We zullen hiervoor werken met strandpassen”, aldus Tommelein. Alle inwoners zouden er één krijgen. “En ook hotelgasten en tweedeverblijvers hebben recht op een pas.”

Dat wil niet zeggen dat dagjestoeristen niet meer welkom zijn, benadrukt hij. “Maar we zullen prioriteiten moeten stellen over wie wanneer op het strand mag. Inwoners, tweedeverblijvers en hotelgasten zullen daarbij voorrang krijgen, want zij betalen hier wel belastingen.” Volgens Tommelein is het de enige manier om strandrecreatie ‘corona-proof’ te organiseren. Strandpatrouilles moeten dit alles in goede banen leiden. De liberale politicus wil wel nog overleg plegen met de andere kustgemeenten.

Niet de bedoeling om te beperken, maar het op een goede manier georganiseerd te krijgen Bart Tommelein, burgemeester van Oostende

“Elke gemeente heeft zijn eigen situatie. We gaan een lokaal actieplan maken en zullen daarna samenkomen met de burgemeesters om een globaal plan te maken”, zegt Tommelein aan VTM NIEUWS. “We hebben nog geen duidelijkheid van de Nationale Veiligheidsraad van wat zal mogen. Elk strand heeft zijn eigen karakter. We hebben drukke en minder drukke stranden. We zijn vandaag berekeningen aan het maken.”

Krijg je ook een pas als je een appartement huurt van een tweedeverblijver? “De pas is nog niet ingevoerd. We zijn aan het bekijken hoe we dat zullen aanpakken. Het is niet de bedoeling om te beperken, maar het op een goede manier georganiseerd te krijgen. Niet elke gemeente aan de kust is dezelfde”, antwoordt de burgemeester.

Het strand is groot genoeg en we kunnen het aantal bewaakte strandzones uitbreiden Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke

Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke:

Jean-Marie Dedecker (LDD), burgemeester van Middelkerke, toont zich geen voorstander van een dagpas. “Wat is het volgende? Eenrichtingsverkeer invoeren op de dijk? Komaan, het strand is groot genoeg en we kunnen het aantal bewaakte strandzones uitbreiden. Hoe ga je ook controleren op het gebruik van zo’n pasje? Allee, laat ons rustig blijven en het gezond boerenverstand gebruiken.”

“Kijk, ons strand is groot genoeg. Tussen Middelkerke en Raversijde (een Oostendse deelgemeente, red.) is plaats in overvloed waar anders weinig volk naartoe trekt. Laat ons dat stuk strand inrichten als bewaakte badzone met extra redders en voorzieningen, zoals openbare toiletten en drank- of ijskraampjes. Ja, dat kost geld, maar het is op zich geen moeilijke oefening. We gaan mensen toch niet als beesten in kotjes gaan duwen, zeker? Bij mij is iedereen welkom”, aldus Dedecker.

Leopold Lippens, burgemeester van Knokke:

Volgens Leopold Lippens, de burgemeester van Knokke, is het momenteel absoluut niet aan de orde om in zijn kustgemeente een onderscheid te maken wie wel of niet op het strand mag. “Als er door de overheid wordt beslist dat het veilig is om naar zee te komen, dan zal iedereen welkom zijn op het strand van Knokke-Heist. Ook dagjestoeristen”, zegt Lippens. “Oostende mag afzonderlijk werken als ze dat willen, maar wij volgen het advies op dat wordt opgelegd.”

Je moet echt geen kernfysicus zijn om in te zien dat niet iedereen deze zomer op hetzelfde moment op dezelfde plaats zal kunnen zijn Toerisme Vlaanderen

Stef Gits, woordvoerder Toerisme Vlaanderen:

“Het is niet de bevoegdheid van Toerisme Vlaanderen om hier een oordeel over te vellen of commentaar op te geven. In de eerste plaats is het natuurlijk aan de experten en de Nationale Veiligheidsraad om na te gaan of, hoe en wanneer we op een veilige manier terug verplaatsingen zullen kunnen maken, naar de kust of naar elders. En in de tweede plaats zal het aan de kustburgemeesters zijn om dit dan in de praktijk uit te rollen. We denken wel dat het goed zou zijn om een overkoepelend plan voor de hele kust te hebben, want dat heeft natuurlijk het voordeel van de duidelijkheid voor de bezoekers en is ook het makkelijkst te handhaven”, aldus woordvoerder Stef Gits.

“Los daarvan is ons standpunt dat je echt geen kernfysicus moet zijn om in te zien dat niet iedereen deze zomer op hetzelfde moment op dezelfde plaats zal kunnen zijn. Toerisme Vlaanderen promoot al veel langer een goede spreiding in tijd en ruimte. En we gaan ons sowieso allemaal een andere manier van reizen moeten eigen maken.”

