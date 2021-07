HET DEBAT. Moet het coronavaccin verplicht worden voor zorgmedewerkers in ons land?

Na de aankondiging van Frankrijk en Griekenland om het coronavaccin verplicht te maken voor zorgmedewerkers wordt ook in ons land opnieuw gediscussieerd over een verplichte vaccinatie in de zorgsector. Politieke eensgezindheid in ons land is er momenteel niet. Wat denk jij? Moet de overheid het coronavaccin verplichten voor zorgpersoneel? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

Margot Cloet, Zorgnet-Icuro:

“In die wet staat al een passage over hepatitis B. Iedereen die in de zorg aan de slag gaat, moet hier tegen gevaccineerd zijn. Wij vragen een gelijkaardige passage voor coronavaccinatie. Wie in de zorg werkt, moet zich laten vaccineren. Daar mogen geen vraagtekens over bestaan. We denken dat dit een automatisme moet worden. We herhalen daarom onze vraag om dit effectief te verplichten zoals dit het geval is voor enkele andere vaccins”, vindt gedelegeerd bestuurder Cloet. Zorgnet-Icuro pleit al langer voor een verplicht coronavaccin voor zorgverleners.

Cloet wil de coronavaccinverplichting vrijdag op tafel bij het volgende Overlegcomité van de regio’s van komende vrijdag.

Alain Maron, Brussels minister van Volksgezondheid (Ecolo):

Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo) zei op Bel-RTL wel voorstander te zijn van verplichte vaccinatie van zorgpersoneel en personeel in de woonzorgcentra, maar volgens hem is daarvoor eerst een sociaal akkoord nodig.

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid moet zich volgens Maron over de kwestie buigen. “Als de werkgevers en de vakbonden samen achter het idee van een verplichte vaccinatie staan, zou dat de deur openen, denk ik. Maar het verplichten zonder een akkoord van de sociale partners lijkt me nogal delicaat, want dan riskeer je misschien verkeerde effecten”, aldus Maron.

Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid (Vooruit):

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleit in eerste instantie voor het bekendmaken van de vaccinatiegraden in de voorzieningen als ziekenhuizen en woonzorgcentra. Hij wil zo de druk verhogen. Ook roept hij directies op om extra inspanningen te leveren. Bij ‘Terzake’ zei Vandenbroucke dat hij “niet kan begrijpen dat iemand die in de zorgsector werkt, zichzelf niet laat vaccineren”. “Ik vind het zelfs onverantwoordelijk en onprofessioneel”, aldus de minister.

Vandenbroucke vindt een verplichte vaccinatie niet meteen aan de orde. Hij verduidelijkt dat het maanden zou duren om zoiets in een wet te gieten. Bovendien is het niet de bedoeling om “processen aan te spannen voor de 2 procent van het personeel dat in een ziekenhuis met een vaccinatiegraad van 98 procent niet gevaccineerd is”. “Het gaat er niet om dat we overal 100 procent van het zorgpersoneel inenten, maar wel dat we overal naar cijfers van rond de 90 procent gaan. Daar gaan we echt actie voor moeten ondernemen.”

Pedro Facon, coronacommissaris:

Voor Facon is een politiek debat nodig over de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. Ook het personeel moet daarbij betrokken worden. Facon wijst er vandaag op dat in België gekozen is voor een vrijwillige vaccinatie. Bij de zorgverstrekkers loopt dat voor bepaalde groepen erg goed, maar andere groepen zoals kinesisten, verpleegkundigen of vroedvrouwen lopen achter, aldus de coronacommissaris. Hij vraagt zich af of er voor de zorginstellingen inzage moet gegeven worden in de vaccinatiegraad van het personeel.

Facon merkt op dat vandaag nog één miljoen kwetsbare mensen - 65-plussers en mensen met achterliggende aandoeningen - niet volledig gevaccineerd zijn. Maar er moet ook ingezet worden op de vaccinatie van mensen die minder kans maken om ziek te worden. Op die manier kan de circulatie van het virus verminderd worden.

Pierre Van Damme, epidemioloog:

Van Damme vindt dat het zorgpersoneel extra moet aangemoedigd worden om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat liet hij eerder al weten. “Het is een kwestie van communicatie en sensibilisering. Maar als dat niet lukt, zie ik dat toch een aantal landen overweegt om hun gezondheidspersoneel verplicht te vaccineren, een beetje zoals bij hepatitis B”, aldus Van Damme.

Volgens epidemioloog Pierre Van Damme zou bijkomende sensibilisering van zorgpersoneel zeker van pas komen. “We zien dat in de woonzorgcentra waar de vaccinatiepercentages bij de hoogste liggen, zich zo goed als geen uitbraken voordoen. Er is heel duidelijk sprake van een ingangspoort als het personeel niet volledig gevaccineerd is. Zij kunnen het virus op die manier binnenbrengen in een collectiviteit met kwetsbare mensen”, zo zei hij vorige maand nog.

Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel:

Als het van Noppen afhangt, wordt het coronavaccin verplicht voor het zorgpersoneel in ons land. “Dat kan heel eenvoudig door een kleine aanpassing van een bestaand Koninklijk Besluit, waarin al staat dat de inenting tegen hepatitis B verplicht is. Het zorgpersoneel heeft een verantwoordelijkheid tegenover patiënten. Vergeet niet dat een deel van de infecties binnengebracht wordt door het personeel. Daarnaast is er altijd het risico dat mensen uitvallen tijdens de pandemie, en dat moet je absoluut vermijden. Als het van mij zou afhangen, zou ik het coronavaccin trouwens verplichten voor iedereen, net zoals het poliovaccin verplicht is in ons land.”

Patrick Loobuyck, moraalfilosoof Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent:

Loobuyck vindt dat de politiek pas het coronavaccin kan opleggen als men “ziet dat de groepsimmuniteit niet wordt gehaald”. Om groepsimmuniteit te bereiken, moet 70 tot 80 procent van de bevolking zich laten inenten tegen corona, en het “geniet de voorkeur” om dat te bereiken zonder dat het van moetens is, vindt Loobuyck. “We zijn tenslotte een vrije samenleving. Maar zodra er signalen komen dat we die 70 procent niet zouden halen, kan de overheid legitimeren dat er een verplichting komt”, zei hij eerder aan onze redactie.

“Ik zou weigeraars een tweede kans geven op vrijwillige basis. Men noemt dat vaccinatiedrang, in plaats van -dwang. Je moet goed luisteren naar hun tegenargumenten. Dat is een moeilijke oefening, maar je moet hen echt serieus nemen. Als het dan nog niet lukt, moet het vaccineren verplicht worden”.

