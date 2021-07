HET DEBAT. Moet het coronavaccin verplicht worden voor zorgmedewerkers in ons land? Dit is jullie mening

Frankrijk en Griekenland maken het coronavaccin verplicht voor zorgmedewerkers. Ook in ons land wordt hierover fel gediscussieerd. Wat denk jij? Moet het coronavaccin ook hier verplicht worden voor zorgverleners? Eerder vandaag lieten we enkele experts en politici aan het woord, nu is het jullie beurt.

Johan De Cauwer: “Als het verschil te maken heeft met onwetendheid dan zou ik een degelijke informatiecampagne nuttig vinden. Wat wordt er ingespoten en hoe werkt het. De argumenten gaan te veel over het nut maar daar ben je niet veel mee als er een onbekende stof in je arm gespoten wordt. Als na lange campagnes blijkt dat de vooroordelen niet kunnen weggewerkt worden zou men kunnen overgaan tot verplichting, maar dat is echt de laatste stap.”

Lees ook PREMIUM Heb je binnenkort een coronapaspoort nodig voor trouwfeesten en bedrijfsfeestjes? Overlegcomité moet knoop doorhakken

Ann Dupont: “Ik werk zelf in de zorg en heb mij laten vaccineren. Bepaalde collega’s hebben dat niet gedaan. Wij hebben als team druk gezet in de hoop ze te overtuigen. Na vaccinaties hadden we een uitbraak en daar bleek het nut van de vaccins. Heel wat niet-gevaccineerden hebben zich dan alsnog laten vaccineren. Verplichting mag gerust in mijn ogen. Al is het niet voor jezelf maar voor je zorgvrager te beschermen.”

Quentin Lefebvre: “Sowieso verplichten te vaccineren. Het kan toch niet zijn dat iemand die voor de gezondheid van anderen moet zorgen, zelf de oorzaak van zo’n ziekte kan zijn? Hoe zouden mensen die in deze branche werken nu niet het nut van vaccinatie begrijpen?”

Tim Janssen: “Geen sprake van! Het gaat hier over belachelijk kleine percentages. De overheid kan nooit een medische handeling verplichten. Dit is trouwens één van de mensenrechten. Je bent baas over je eigen lichaam. Iedereen moet vrij zijn om te kiezen. Ook mensen onder druk zetten of chanteren met privilegepaspoorten is onaanvaardbaar.”

Wendy Vandereyken: “Wanneer je in de zorgsector werkt en dus heel vaak in contact komt met zieke en kwetsbare personen, is het je morele plicht als zorgkundige om alle mogelijke bescherming te bieden, dus ook je laten vaccineren. Zo niet hoor je niet thuis in de zorgsector. De zorgverleners waren de eersten om de bevolking te wijzen op het naleven van de maatregelen. Nu is het aan hen om hetzelfde te doen en de patiënten de maximale bescherming te geven.”

Christina dewachter: “Als een patiënt medische verzorging nodig heeft, moet die de meest veilige en nodig mogelijke verzorging krijgen. Daarom denk ik dat het een evidentie is dat het medische personeel ingeënt is. Het getuigt van weinig verantwoordelijk gedrag van degene die weigeren zich in te enten. Er moet wel een vrije keuze zijn welke inenting men wilt.”

Ludwig Coppens: “Ik zou niet verplichten en het bij vrije wil laten.”

Liesbeth Cuppens: “In principe zou deze vraag niet eens aan bod mogen komen, maar zou het een kwestie zijn van moreel besef. Wanneer je in de zorgsector werkt, kom je dagelijks in contact met kwetsbare mensen. Verplichte vaccinatie is dan ook de normaliteit zelve. Verder heeft prof. Noppen gelijk en moet men deze verplichting doortrekken naar de volledige bevolking. Enkel door een hoge vaccinatiegraad kunnen we covid-19 overwinnen. Enkel een medische reden is een valabele uitleg om zich niet te laten inenten.”

Luc Beckers: “Recht op eigen keuze en vrijheid van beslissing gaat boven alles. Je kunt mensen niet verplichting om een niet-lichaamseigen stof in te laten spuiten. Dat gaat alle grenzen voorbij!”

Ken Lucas: “Ja dat zou verplicht moeten worden. Liefst voor de gehele bevolking net als bij tal van andere vaccins, en zelfs op Europese schaal.”

Guido Bervoets: “Natuurlijk moet men de mensen in de zorg verplichten om zich te laten vaccineren. Dat is de logica zelve. Dat is even evident als dat chirurgen en verpleegsters tijdens het opereren mondmaskers dragen, hun gereedschappen ontsmetten en chirurgische handschoenen dragen. Die doen dat in de eerste plaats voor de persoon die op de operatietafel ligt.”

Lees ook.