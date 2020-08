HET DEBAT. Moet de mondmaskerplicht in secundaire scholen verdwijnen? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk TTR

24 augustus 2020

11u48 8 Volgende week openen de scholen opnieuw. Kinderen van 12 jaar en ouder moeten verplicht een mondmasker dragen op school. Iets wat voor zowel de leerkrachten als de leerlingen wennen zal zijn. CD&V wil af van de mondmaskerplicht als de klaslokalen voldoende verlucht kunnen worden. Wat denk jij? Moet het verplicht dragen van een mondmasker verdwijnen in de secundaire scholen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

Jo Brouns, CD&V-politicus:

“Als na een risicoanalyse blijkt dat een lokaal voldoende kan worden geventileerd en er afstand kan worden gehouden, eventueel met schermen van plexiglas, pleit ik ervoor om de mondmaskerplicht voor leerlingen in het secundair af te schaffen”, zegt CD&V-politicus Jo Brouns. “Het welzijn van onze leerkrachten is prioriteit. Maar bij een volgende positieve evaluatie moeten we de mondmaskerplicht op de schoolbanken durven loslaten en dezelfde principes laten gelden als op het werk of op restaurant.”

Brouns vreest dat een algemene verplichting om een mondmasker te dragen zal knagen aan de motivatie van de leerlingen en minder interactie met de leerkracht toelaat. Bovendien geldt in buurlanden als Duitsland en Nederland geen mondmaskerplicht op school, werpt hij op.

Ben Weyts, minister van Onderwijs (N-VA):

Minister van Onderwijs Ben Weyts verdedigt de mondmaskerplicht die er bij de start van het schooljaar komt in het secundair onderwijs. “We hebben gekozen voor een duidelijke lijn”, zei hij vrijdag nog in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Volgens de minister mag de angst die bij een deel van de ouders, leerlingen en leerkrachten leeft niet onder de mat geveegd worden.

Volgens de minister bieden verschillende gezichtsschermen die nu worden gehanteerd onvoldoende bescherming. “We willen een duidelijk signaal geven dat we bezorgd zijn over de veiligheid van de leerkrachten en dat we niet naar een gewone situatie gaan van voor corona”, zei de minister. “Onderschat niet de bezorgdheden en de angsten die er wel degelijk bestaan”, zei Weyts. “Als ik kijk naar mijn mailbox - voor zover dat echt representatief is - dan is 80 procent van de reacties positief, 20 procent getuigt van bezorgdheid en angst in hoofden van leerlingen, ouders en leerkrachten.”

Marc Van Ranst, viroloog:

Viroloog Marc Van Ranst vindt het “stom” dat de politiek zich moeit met de mondmaskerplicht in het onderwijs en “verdeeldheid zaait”. “Er zijn heel wat commissies geweest om hierover van gedachten te wisselen. Het is sowieso niet eenvoudig om mondmaskers op te leggen, maar wanneer mensen die mondmaskers niet leuk vinden gesterkt worden door de politiek, dan krijg je een polemiek die niet nuttig is.”

“Dus laat ons het schooljaar starten met die mondmaskers. Wanneer alles goed verloopt, dan ben ik ook voorstander om dat te herevalueren. Maar op dit moment moet je een lijn trekken en die moet je ook handhaven”, zegt Van Ranst.

Dat er in de scholen besmettingen zullen zijn, lijkt volgens Van Ranst “vanzelfsprekend”. “Het is een zaak om dat aantal zo klein mogelijk te houden door de maatregelen die zowel de leerkracht als de leerling kan nemen”, reageert de viroloog.

Geert Molenberghs, biostatisticus UHasselt/KU Leuven:

“Volgens mij is dit absoluut geen goed idee”, reageert biostatisticus Geert Molenberghs. “We zijn al zover gegaan om de scholen te openen. We weten dat mensen die voor langere tijd binnen zijn en waar activiteiten plaatshebben - en je kan zeggen dat dat niet gaat gebeuren, maar dat zal wél gebeuren - besmet kunnen raken. Ik denk aan superverspreiders zoals meisjes en jongens van achttien jaar. Als we dan toch de stap zetten om leerlingen volledig naar school te laten gaan, dan zijn mondmaskers en andere maatregelen noodzakelijk. Het vormt het ticket om het niet uit de hand te laten lopen. Ik ga niet mee in het verhaal van CD&V.”

“Als je kijkt naar de VS, dan zie je dat de scholen die daar geopend zijn na één à twee weken alweer dichtgaan. Schoolsystemen daar dachten normaal te openen, maar dat was helemaal niet het geval. Er is geen plan om die situatie op te vangen. We mogen niet vergeten dat mensen net terugkomen van vakantie en vrijwel meteen naar school gaan. De mondmaskerplicht kan nog altijd geëvalueerd worden als alles goed gaat. Misschien kan het in oktober of november wel al anders. Dat zullen we moeten zien. Mensen praten zichzelf steeds het idee aan dat het wel veilig kan, maar kijk naar de VS. Daar zitten ze nu met de gebakken peren.”

Het argument dat er minder interactie tussen de leerkrachten en de leerlingen zal zijn, “slaat nergens op”, zo vindt Molenberghs. “De mensen moeten stoppen met te doen alsof ze allerlei argumenten naar voor kunnen schuiven alsof er geen epidemie is. Het virus is er en we moeten ermee leren leven. Covid-19 sluit geen compromissen, daarom zijn we streng in de leer. We willen vermijden dat door onverantwoord gedrag en versoepelingen grote uitbraken ontstaan. Eerst bij de jongeren, daarna bij hun ouders en vervolgens bij hun grootouders. Het virus springt van de ene generatie op de andere. Als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat 90 procent van de besmettingen bij de jongeren zitten. Wat de overlijdens betreft, gaat het om 90 procent bij 65-plussers. Dat is de consequentie. Het klinkt dramatisch, maar zo is het nu eenmaal.”

Steven Van Gucht, viroloog:

Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) wijst erop dat de verschillende maatregelen elkaar aanvullen. “Met een masker vermindert de kans dat leerlingen en leerkrachten druppels op elkaar projecteren, wat nuttig is in drukbevolkte klassen. Ventilatie verhindert dan weer dat de kleine virusdruppels die door de mazen van het masker heen glippen in de lucht blijven hangen.”

“Er is nu al enkele dagen op rij een daling van het aantal nieuwe besmettingen”, verklaart Van Gucht vandaag. “Als die tendens zich op hetzelfde ritme blijft voortzetten, gaan we gemiddeld 400 nieuwe besmettingen per dag hebben op het moment dat de scholen opengaan. Dat is nog veel, vier keer hoger dan begin juli. Het zou goed zijn als dat aantal nog verder naar beneden kan worden gebracht. We moeten streven om tegen dan onder de 100 nieuwe besmettingen te zitten.

Erika Vlieghe, hoofd van het exitcomité GEES:

Alle leerlingen van het middelbaar onderwijs moeten vanaf 1 september verplicht een mondmasker dragen in de klas. Dat zal wellicht voor meer dan enkele maanden zijn, liet Erika Vlieghe, hoofd van het exitcomité GEES, eerder al verstaan. “Ik ben een beetje bang dat het toch voor een heel schooljaar is. Daar zullen we aan moeten wennen, vrees ik. En we gáán daar ook aan wennen. Ook al omdat er misschien wel wat comfortabelere maskers komen. Ik vind dit niet leuk om aan mijn kinderen te zeggen, maar ik probeer altijd eerlijk te zeggen wat ik denk.”

Onderwijsvakbond COC:

De grootste onderwijsvakbond COC pleitte eerder al voor een mondmaskerplicht in het onderwijs.

