HET DEBAT. Moet de mondmaskerplicht in secundaire scholen verdwijnen? Dit is jullie mening TTR

24 augustus 2020

17u30 0 Scholieren zullen bijna de hele dag op de middelbare school een mondmasker moeten dragen, behalve tijdens de pauze buiten en tijdens het sporten. CD&V wil af van de mondmaskerplicht in middelbare scholen als de klaslokalen voldoende verlucht kunnen worden. Moet de mondmaskerplicht in middelbare scholen verdwijnen? Eerder vandaag lieten we enkele experts aan het woord. Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.

Annelies Depoorter: “De eerste weken zijn nu nog belangrijk om het wel te dragen. Hoeveel komen er van vakantie. Maar later... laat de leerlingen van zodra ze in de klas zijn het mondmasker afzetten. Zorg dat ze afstand bewaren en dat er voldoende ventilatie is. Op café en restaurant mag het wel. Laat die kinderen eens voortdurend dat masker dragen. Dat is niet te doen. In de gangen opzetten, heen en terug van school naar huis ook.”

Sophie Tanghe: “Ik vind ook niet dat het aan moet, zolang je neerzit of ter plaatse blijft staan bijvoorbeeld in een labo of de keuken. In de gang en op de speelplaats kan het wel aan. Leerkrachten moeten het misschien wel de hele tijd verplicht dragen ofwel moeten ze voldoende afstand houden, want ze gaan van klas naar klas.”

Ronny Cuypers: “Dit is de zoveelste dwangmaatregel die niet vol te houden is. En dan is er natuurlijk nog de vraag hoe veilig het is om de godganse dag met een masker op te lopen. Alle rommel die je uitademt, adem je ook weer in. En daar komt dan nog alle rommel bij die het masker verzamelt als het tijdens de pauze in je broekzak of zo zit.”

Gwenny Eeckhout: “Op restaurant en café moet een mondmasker toch ook niet als je neerzit. Waarom in de klas dan wel? Oké de afstand is misschien minder ver, maar denk je dat ze buiten (zonder masker) wel afstand zullen houden? Of na school afstand zullen houden? Op school moeten ze een masker dragen, maar dan eens buiten de schoolpoort fietsen ze allemaal samen naar huis.”

Virginie Desplancke: “Ze mogen op kamp zonder mondmasker, maar op school moeten ze een mondmasker dragen. Waar is de logica? Laat ze zonder mondmasker naar school gaan. Na school spreken ze toch af zonder.”

Jozef Nagels: “De mondmaskerplicht moet gehandhaafd blijven, maar bij een gunstige evolutie kan een versoepeling. In een eerste fase door de mondmaskerplicht facultatief te maken in de eerste graad van het secundair onderwijs of de zogenaamde middenschool.”

Els Dauwe: “Ik heb enorm veel respect voor alle virologen. Doe het maar, de mensen attent en alert maken voor de gevaren van dit virus. Maar wat betreft de verplichting van de mondmaskers in de klaslokalen, daarmee kan ik niet akkoord gaan. Laat de kinderen normaal in de klas zitten, probeer hen wat meer uit elkaar te zetten en verplicht hen tijdens de pauzes om hun masker op te zetten. Nu mogen ze de maskers dan afzetten. Begrijpen wie begrijpen kan.”

Robert De Reu: “De mondmaskerplicht moet absoluut blijven in het secundair onderwijs (wat mij betreft zelfs in het lager onderwijs ). Kinderen zijn massaverspreiders van het virus en volgens virologen is het mondmasker de redding.”

Barbara Bax: “Op de werkvloer moet een mondmasker ook niet als de social distancing kan gerespecteerd worden. Waarom onze kinderen dan verplichten de hele dag dit te doen? Na een half uur in de winkel ben ik al dolblij dat ik even kan ademen. Dus wat moeten onze kinderen na een volledige dag dan? Dat kan toch niet gezond zijn?”

Hilde Weetjens: “Als iedereen zit, in een klasbubbel, moet dat toch lukken? Voor verplaatsingen mondmasker aan. Waar gaat anders de concentratie naartoe? En elke dag barstende hoofdpijn.”

Emi Hergersberg: “Mondmaskers zijn verplicht op het openbaar vervoer. Door de scholenfusies moeten veel jongeren pendelen. In ons geval zijn de kinderen minstens drie uur onderweg. Reken daar nog eens de schooltijden bij. Er zou ook een maskerplicht op de tekenacademie en in de muziekschool moeten zijn.”



