HET DEBAT. Moet België na spijtbetuiging koning Filip ook een schadevergoeding betalen voor koloniaal verleden? Dit is jullie mening TTR

01 juli 2020

17u30 1 Koning Filip heeft zijn “diepste spijt” betuigd in een brief aan de Congolese president Félix Tshisekedi voor de geweld- en gruweldaden die onder het bewind van Leopold II, zijn betovergrootoom, werden gepleegd. Moet België na de spijtbetuiging ook een schadevergoeding betalen voor haar koloniaal verleden? Eerder vandaag lieten we experts aan het woord. Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Robert Michel: “Herstelbetalingen zonder meer? Neen. Mee helpen investeren in de toekomst? Ik denk dat je daarvoor wél een draagvlak kunt creëren. Maar daar staat natuurlijk tegenover dat er een concreet plan voorligt met toetsbare doelstellingen, dat de tegenpartij de verantwoordelijkheid opneemt om dit plan correct uit te voeren en dat we de (tussentijdse) resultaten zullen evalueren. En hoever is het huidige beleid in Congo daartoe bereid en/of in staat? En dan is het nog de vraag of het enkel aan België is om aan de ene kant te investeren, als andere landen/bedrijven Congo aan de andere kant leeghalen.”

Guy Bekaert: “Persoonlijk ben ik de mening toegedaan dat excuses en geld niets bijdragen aan wat er destijds in Congo is gebeurd. Er moet in Congo eerst een democratische regering komen waarmee wij kunnen samenwerken om de levenskwaliteit van de gewone Congolees te verbeteren.”

Hugo Van Opstal: “Indien wel dan moet het maar komen van het koningshuis. Ze hebben eigendom en kapitaal genoeg zonder er voor gewerkt te hebben. Allemaal geërfd van wie?”

Bernard Laverge: “Er mogen géén contanten gegeven worden, maar steun jonge Congolezen met studiebeurzen, zorg voor opleiding van verpleegkundigen en nog zoveel andere concrete doelen. Corruptie is een wereldverschijnsel, een gevolg van een doorgeslagen kapitalisme en neo-liberalisme. Steun projecten die mensen vooruit helpen.”

Erwin van der Loo: “De huidige generatie moet niet opdraaien voor iets wat in een ver verleden is gebeurd. Zo blijven we bezig. Ik vind het heel erg wat er gebeurd is, maar als je moet opdraaien voor de fouten van de leiders... Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Eddie Niesten: “Het probleem is: wie moet aan wie betalen? De Belgische gemeenschap aan de door en door corrupte leiders van Congo? Dat zou pas een teken zijn dat er intussen niets veranderd is.”

Luc De Bie: “Ik vrees dat Filip de draagwijdte van zijn brief niet goed heeft ingeschat. Waar gaat dit eindigen? Hoe ver reikt de intergenerationele verantwoordelijkheid? Wie gaat bepalen wie schade heeft geleden, en hoeveel die schade bedraagt? Dit opent de deur voor andere landen die hun ex-kolonisatoren met schadeclaims kunnen bestoken. Frankrijk, Nederland, Engeland, Portugal, de VS, ... En - waarom niet - in een verder verleden Spanje? En nu we toch bezig zijn: Turkije?”

Jaak Baens: “Het geld gaat naar de bewindvoerders en de bevolking laten ze verhongeren. Zolang ze corrupt zijn, lost het niets op. Er wordt al jaren ontwikkelingshulp gegeven. Ze hebben grondstoffen, maar het geld gaat naar de elite.”

John Triumph: “Het kan toch niet moeilijk zijn om te traceren waar al die rijkdom toen naartoe is gegaan. Presenteer hun de rekening.”

Kyanni Serpieters: “Geef het een andere invulling dan cash geld. Dat gaat toch maar naar enkele corrupte politici in plaats van het volk. Laat elk jaar een honderdtal Congolese studenten hier studeren, laat een honderdtal Congolese verplegers hier bijscholen en stage doen, investeer in een paar startende lokale ondernemingen, steun wat jonge Congolese sporters met middelen. Dergelijke initiatieven waar de Congolese maatschappij ook iets aan heeft op lange termijn.”

Lees ook:

Waarom doet Filip wat hij doet? “Ik bang? Vergeet niet dat ik F-16-piloot ben” (+)

“België heeft niks meer te zoeken in Congo. De Chinezen hebben zowat alles opgekocht” (+)

Congolese Belgen verwachten meer: “Wie écht spijt heeft, zegt sorry” (+)