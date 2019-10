HET DEBAT. Kiezen we voor altijd zomer- of wintertijd? Dit is jullie mening ttr

24 oktober 2019

17u35 0 In de nacht van zaterdag op zondag draaien we de klok een uurtje terug. Voor vijf maanden belanden we opnieuw in de wintertijd. Uit een grootschalige peiling op initiatief van ontslagnemend premier Charles Michel blijkt dat vijftig procent van de Belgen voorstander is van permanente wintertijd. Kiezen we voor altijd zomer- of wintertijd? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Tom Van Looveren: “Moeten wij nu alles afschaffen? Ik vind het wel iets hebben. In de winter vroeg donker gezellig voor de kachel, en in de zomer lang licht gezellig op het terras. En voor de tegenstanders... dan ook niet meer feesten tot een kot in de nacht (vooral op oudejaarsnacht) en ook geen vliegreizen meer naar verre landen. Ga maar thuis wat zitten te verzuren, maar laat onze tradities met rust!”

Paul Vanmaldeghem: “Die omschakeling naar zomertijd kost jaarlijks miljarden en heeft geen enkel nut, dat is al voldoende bewezen. Maar toch blijft men ermee doorgaan, hoe idioot het ook moge wezen. Heeft de politiek nu nog niet begrepen dat mensen al dat getalm spuugzat zijn?”

Peter Vanroy: “Men verwacht steeds meer dat winkels laat openblijven. Een permanente wintertijd zou ervoor zorgen dat ik en vele anderen die tot 19 uur of 20 uur in de retail werken elk jaar minimum 2 maanden langer na zonsondergang thuiskomen. Een mooie zomeravond is dan enkel mogelijk op vrije dagen, terwijl ik er enorm van kan genieten om na het werk even buiten te zitten.”

Ook gaat men in zomertijd later naar bed en dat betekent dat men minder slaapt, dat is slecht voor de biologische klok Ramses Van Ghent

Joan Lute: “Het grote voordeel van de zomertijd is dat je meer daglicht opvangt dan met het winteruur. Nu is het in de winter wanneer de meeste mensen naar huis weerkeren van school of werk al donker. Dat betekent dan ook dat de mensen te weinig licht krijgen.”

Magda De Munck: “Zomeruur of winteruur mij om het even, maar verander het uur niet twee keer per paar. Het duurt veertien dagen voor je weer aangepast bent aan het nieuwe uur.”

Ramses Van Ghent: “Onze wintertijd leunt het dichtst bij de zonnetijd aan en is eigenlijk de ware tijd, die is gezonder voor ons bioritme. Onze wintertijd is eigenlijk al reeds een uur te laat. Strikt genomen zouden we eigenlijk in GMT en niet in GMT+1 tijdzone moeten leven. De zomertijd GMT+2 zet ons nog verder af van de reële tijd. Ook gaat men in zomertijd later naar bed en dat betekent dat men minder slaapt, dat is slecht voor de biologische klok en de nachtrust en is aldus nefast voor de gezondheid.”