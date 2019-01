Het debat: is spijbelen voor het klimaat een goede zaak? Ook jouw mening telt. Mogen de klimaatspijbelaars op een schooldag actievoeren voor het milieu? We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk TVC JAB Belga

16 januari 2019

Leerlingen Anuna De Wever (17) en Kyra Gantois (19) van het Koninklijk Atheneum in Mortsel roepen de Vlaamse scholieren op om elke donderdag in Brussel actie te voeren voor het klimaat, en dus te spijbelen. De eerste actie van ‘Youth For Climate’ vond vorige donderdag plaats. En of het een succes was: ruim 4.000 leerlingen kwamen opdagen voor de protestactie. De meisjes waren alvast “zo fucking blij” , maar wat vinden onze experts ervan. Is het aanvaardbaar dat jongeren spijbelen om zich in te zetten voor het klimaat?

Dit zeggen de experts:

Oud-rector van de KU Leuven, Rik Torfs:

“Ik heb sympathie voor de spijbelende scholieren en hun idealisme”, maakt professor Rik Torfs duidelijk. “Het klimaat is belangrijk voor iedereen. En daarom mag daar actie rond gevoerd worden. Maar we moeten ook blijven nadenken en wetenschappelijk onderzoek verrichten.” Zo kaart hij aan dat er nog genoeg onderzoek gedaan kan worden naar de impact van de mens op het klimaat en stelt hij ook de vraag hoe we op technologisch vlak een oplossing kunnen bieden voor de problematiek.

Torfs is ook van mening dat als scholieren spijbelen voor het klimaat, ze ook de kans moeten krijgen om te spijbelen voor andere maatschappelijke kwesties, zoals bijvoorbeeld armoede of het VN-migratiepact. “Want hoe moet je anders bepalen welk thema wel waardig is om actie voor te voeren en welk thema niet”, aldus de professor.

N-VA-Kamerfractieleider, Peter De Roover:

Voor Peter De Roover ligt de zaak “bijzonder gevoelig” omdat hij “als oud-leraar de nefaste gevolgen van ongeoorloofd schoolverlet te veel heeft moeten vaststellen”, klinkt het. “De spijbelproblematiek mogen we op geen enkele wijze minimaliseren. Ik wil de gelegenheid graag gebruiken om te herhalen dat veel leerlingen ernstig geschaad worden in hun ontwikkeling door spijbelen. Als volksvertegenwoordiger en oud-leraar kan en wil ik niet meedoen aan het verder verlagen van die drempel door leerlingen tijdens lesuren en buiten een schoolactiviteit in Brussel te ontmoeten. Het ene probleem - klimaatverandering - aankaarten door een ander - spijbelen - te veroorzaken, is totaal verkeerd.”

Anderzijds juicht De Roover het engagement van de leerlingen wel toe, zegt hij. Hij nodigde de scholieren van Youth For Climate dan ook uit voor een gesprek samen met N-VA-klimaatspecialist Bert Wollants, maar dan wel op woensdagnamiddag.

De spijbelproblematiek mogen we op geen enkele wijze minimaliseren. Veel leerlingen worden ernstig geschaad in hun ontwikkeling door spijbelen. Peter De Roover

Directeur van het GO! Atheneum Mortsel, Jessie Feyen:

“In eerste instantie moet ik als directeur van de school erop wijzen dat spijbelen niet aanvaardbaar is. Anuna en Kyra hebben leerplicht, en wij zullen er als school alles aan doen om hen terug op de schoolbanken te krijgen”, zegt Jessie Feyen. “Aan de andere kant kan ik de actie wel smaken. Op een volwassen en rustige manier brengen ze hun ideeën naar buiten. Kritisch en geargumenteerd. Daar kan je alleen maar trots op zijn.”

“We hebben zoveel positieve reacties gekregen”, zegt ze. “Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn onder de indruk. Iedereen praat erover en juist daarom hebben ze nu al een verschil kunnen maken. Mochten ze niet hebben gespijbeld, dan was hen dat misschien niet gelukt.”

Groen-fractieleider, Kristof Calvo:

Kristof Calvo is “razend enthousiast” over het initiatief van de jongeren en kwam vorige week donderdag ook een kijkje nemen bij de actie. “De bal ligt nu in het kamp van de politici”, zegt hij. “We kunnen niet blind blijven voor de klimaatproblematiek en moeten snel met een oplossing komen. Dan kunnen deze jongeren stoppen met spijbelen en terug naar hun lessen gaan.”

Calvo voegt er nog aan toe dat hij verbaast is over de kritiek die de klimaatspijbelaars krijgen. “Dat politici negatieve reacties over zich heen krijgen, tot daaraan toe, maar deze scholieren moet je met rust laten. Zo’n engagement bij jongeren moet net gekoesterd worden.”

Deze jongeren leren tijdens de protestactie meer dan wat ze tijdens hun lessen op school zouden leren. Nic Balthazar

Televisiemaker, Nic Balthazar:

“Deze moedige jongeren leren tijdens de protestactie meer dan wat ze tijdens hun lessen op school zouden leren”, zegt Nic Balthazar die zich als actievoerder al een half leven heeft ingezet voor het klimaat. “Ze leren over maatschappelijk engagement en verdiepen zich in de klimaatproblematiek, die in scholen nog te weinig aan bod komt. En ze voeren op een positieve manier actie. Voor hetzelfde geld konden ze ook agressiever te werk gaan en wagens in brand steken.”

“We beseffen ook te weinig dat de afschaffing van de slavernij en de Apartheid, het algemeen stemrecht, sociale zekerheid enzovoort juist verworven zijn door jonge mensen die hun stoute schoenen hebben aangetrokken. Ook zij gingen de straat op en gingen tegen de regels in. Morgen zullen de klimaatspijbelaars niet met 4.000 actievoerders zijn, maar misschien wel met 10.000 of meer. Zo beginnen revoluties.”

