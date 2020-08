HET DEBAT. Is een onvoorwaardelijk basisinkomen een goed idee? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk TTR

20 augustus 2020

11u28 20 Er wordt al jarenlang in verschillende landen fel gedebatteerd over een basisinkomen. In Duitsland is gisteren een grootschalig experiment rond het basisinkomen gestart. Gedurende drie jaar zullen 120 mensen elke maand 1.200 euro per maand ontvangen. Is een onvoorwaardelijk basisinkomen een goed idee? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees alvast wat onze experts ervan vinden.

Stijn Baert, arbeidseconoom aan UGent:

“Principieel ben ik voorstander van het basisinkomen. Om twee redenen. Dit systeem is veel eenvoudiger dan de huidige Belgische koterij van uitkeringen. Wanneer een systeem niet doorzichtig is, zoals dat van de werkloosheidsuitkeringen nu, dan kan het moeilijk werken (vandaar ook mijn voorstellen rond degressiviteit). Een basisinkomen zou betekenen: eindelijk eens koterijen afbreken in plaats van er bij te bouwen”, verduidelijkt arbeidseconoom Stijn Baert aan onze redactie.

“Ten tweede zorgt het ervoor dat elk uur dat je verdient meteen loont. Het komt bovenop je basisinkomen. Dit is in lijn met onze pleidooien met relancecomité of geen sociale voordelen af te nemen wanneer je werkt”, gaat Baert verder.



“Nu, dit zijn de principes. Je moet het ook nog kunnen betalen. En daar wijst studiewerk toch vooral in de richting van onbetaalbaarheid”, aldus Baert. “Soms doet men daarom voorstellen die mossel noch vis zijn. Een basisinkomen dat wegvalt wanneer je gaat werken. Dat is natuurlijk helemaal niks. Als men een systeem kan ontwerpen dat een écht basisinkomen is -voldoende hoog om van te leven, onvoorwaardelijk én dat betaalbaar is- dan ben ik voor.”

Koen Schoors, professor economie aan de UGent:

“Velen pleiten nu voor een basisinkomen, maar ik vind dat onzin. Ons huidige tijdelijke-werkloosheidsstelsel zou je een vorm van basisinkomen kunnen noemen. Voor 1 miljoen werklozen kost ons dat nu 1,7 miljard euro per maand. Een echt basisinkomen moet continu betaald worden aan minstens 5 miljoen Belgen. Hoe gaan we dat financieren? ‘Schaf alle andere uitkeringen en sociale voorzieningen af’, wordt dan gezegd. Maar die berekening zou wel eens lelijk kunnen tegenvallen”, aldus econoom Koen Schoors.

“Wie deze lockdown aangrijpt om de lof van het basisinkomen te bezingen, kan niet rekenen. Dan eindigen we met een diepe depressie zoals in Griekenland. Dat wil niemand meemaken. Na deze eenmalige ingreep moet de begroting weer op orde gebracht worden. Ons grote probleem is dan die 12 miljard euro begrotingstekort van vóór de coronacrisis. De eerstvolgende volwaardige federale regering draagt een verpletterende verantwoordelijkheid, want de crisis wordt zeer diep.”

Ive Marx, socio-econoom aan UAntwerpen:

Ive Marx onderzocht in het verleden al de haalbaarheid van de invoering van een basisinkomen in Nederland. “Je schaft alle uitkeringen af en verdeelt de som die dat oplevert over iedereen. Dat geld zit nu vooral bij zij die geen werk hebben of ziek zijn. Mensen aan de onderkant dus. En we pakken dat geld daar weg en geven het aan iedereen, ook aan degenen die het eigenlijk niet nodig hebben. Waar kom je dan uit? Dat je iedereen een laag bedrag kunt geven. Waardoor mensen aan de onderkant erop achteruitgaan”, verduidelijkte Marx eerder al aan de krant ‘De Morgen’.

“Mensen nemen vaak hun rechten niet op. Door de administratieve mallemolen, doordat ze zich gestigmatiseerd voelen door bemoeizuchtige ambtenaren of omdat ze te laat zijn met aanvragen. Dat is allemaal waar. Maar bijstandstrekkers in België vormen ongeveer 1,5 procent van de bevolking. Dus is de vraag: ga je een gigantisch duur systeem voor 100 procent van de bevolking invoeren om zo’n kleine groep te helpen? Kun je dat niet efficiënter en anders aanpakken? Dat is de crux van de kwestie: ga je met een gigantisch kanon een mug doodschieten? Die mug is er en je gaat die mug ook dood krijgen, maar er zijn nog andere manieren om muggen te vangen.”

Rutger Bregman, auteur van het boek ‘Gratis geld voor iedereen’:

“Mijn stelling in ‘Gratis geld’ voor iedereen is dat armoede niet een gebrek aan karakter is, maar een gebrek aan geld. Dus stel ik voor radicaal anders te gaan denken en iedereen een basisinkomen te geven. Zonder voorwaarden of regels”, verduidelijkte de Nederlandse pleitbezorger van het basisinkomen Rutger Bregman al eerder aan onze krant.

“Er zijn twee standaardreacties. Ten eerste: ‘Dan gaan mensen toch niet meer werken en het geld besteden aan drugs of alcohol?’ En ten tweede: ‘Dat kunnen we toch helemaal niet betalen?’. Dan vertel ik over eerdere experimenten met het basisinkomen en het overweldigende wetenschappelijke bewijs dat mensen juist wel blijven werken, de ziektekosten dalen en de schoolprestaties van kinderen verbeteren. Grappig genoeg is een basisinkomen voor iedereen juist goedkoper. Want armoede, dát is pas duur.”

Philippe Van Parijs, politiek filosoof:

“Een basisinkomen is een inkomen dat onvoorwaardelijk is in drie verschillende betekenissen. Het is onvoorwaardelijk in de zin dat het strikt individueel is. Of men recht heeft op het basisinkomen en hoe hoog dat is, hangt niet af van de gezinssituatie van de persoon. Of men nu alleen woont of met een partner maakt geen verschil. Ten tweede is het ook onvoorwaardelijk in de zin dat het universeel is. Het is onafhankelijk van inkomens die men zal hebben van andere bronnen. Diegenen die al veel verdienen of helemaal niets verdienen, krijgen een basisinkomen op hetzelfde niveau. Ten derde is het ook onvoorwaardelijk in de zin dat er geen bereidheid is tot tegenprestatie. Werkenden (deeltijds/voltijds), gepensioneerden en werklozen krijgen hetzelfde.”

“Met een permanent onvoorwaardelijk basisinkomen zouden er geen mensen meer zonder inkomen zijn die wachten tot ad hoc-regelingen worden geïmplementeerd of die proberen uit te zoeken hoe ze toegang kunnen krijgen tot bestaande regelingen waarvan ze nooit hadden durven dromen dat ze ze ooit nodig zouden hebben”, legt Philippe Van Parijs uit.

“In tegenstelling tot een noodbasisinkomen zou een permanent basisinkomen het netto-inkomen van de rijken niet verhogen en hoeft het ook niet te worden gefinancierd door een enorme toename van openbare leningen. Het grootste deel ervan zou betaald worden door degenen wier inkomen niet wordt beïnvloed door de crisis. Dit zou sociale verzekeringsregelingen die zowel de loontrekkenden als de zelfstandigen beschermen tegen plotseling inkomensverlies niet overbodig maken. Dergelijke regelingen zouden bovenop een basisinkomenszekerheid komen die onvoorwaardelijk aan iedereen wordt verstrekt. Als een dergelijk basisinkomen op EU-niveau zou bestaan, zou het bovendien als automatische solidariteit tussen de lidstaten werken.”

“Na onder meer het Zwitserse referendum over een basisinkomen kunnen ook het Finse experiment en de campagnes van Benoit Hamon in Frankrijk mensen ervan overtuigen dat een onvoorwaardelijk basisinkomen geen belachelijk idee is dat door een handvol excentriekelingen wordt voorgesteld, maar een centraal onderdeel vormt van wat we nodig hebben. Om het te realiseren in een bepaalde nationale context of op Europees niveau zijn naast visionairs en activisten ook slimme institutionele denkers en moedige politici nodig”.

Andreas Tirez, econoom:

“Om een goede discussie over nut en wenselijkheid van een basisinkomen te voeren, moeten de doelstellingen ervan duidelijk gemaakt worden. Zo kun je nagaan of het basisinkomen zou kunnen werken en vooral of er geen betere alternatieven zijn binnen het systeem zoals we dat kennen, namelijk een systeem met onder meer een uitgebreide sociale zekerheid”, schreef Andreas Tirez eerder al in een column en op zijn website economieblog.be.

Voorstanders van een basisinkomen opperen onder meer dat een van de doelstellingen het vergroten van de vrijheid is. “Een onvoorwaardelijk basisinkomen zou de vrees wegnemen om zonder inkomen te vallen. Hierdoor zouden mensen tijdens de drukke periodes van hun leven minder kunnen werken, als er bijvoorbeeld voor kinderen of ouderen gezorgd moet worden”, luidt het. “En als de doelstelling is om de bureaucratische kostprijs van onze sociale zekerheid te verminderen, dan zou je je kunnen beperken tot een onvoorwaardelijke bijstandsuitkering.”

“Met andere woorden, voor verschillende doelstellingen zijn meerdere antwoorden binnen het bestaande systeem mogelijk. Dat heeft het voordeel dat het systeem niet radicaal moet worden aangepast, maar stapsgewijs kan evolueren. De sociale zekerheid is een essentieel onderdeel van een rechtvaardige maatschappij, omdat op die manier de sociale risico’s worden beperkt. Iedereen kan immers ziek of werkloos worden. Om dat risico te beheren, betalen we als individu een verzekeringspremie in de hoop dat we niet de pech hebben om ziek of werkloos te worden. Hebben we die pech wel, dan krijgen we een uitkering van de verzekeringsmaatschappij.”

“Een verzekeringssysteem is dus in essentie niet universeel, maar juist discriminerend wat de uitkering betreft: enkel diegenen met extra noden krijgen geld. Een basisinkomen is het tegenovergestelde: iedereen krijgt evenveel, ongeacht de verschillende noden. Een basisinkomen dat het principe van de sociale zekerheid uitholt, is dan ook een stap terug”, besluit Tirez ook op zijn website.

Paul De Grauwe, topeconoom:

“Voor heel wat mensen is het een toverformule die (bijna) alle maatschappelijke problemen zal oplossen. De werkloosheid en de armoede zullen verdwijnen. De mensen zullen tijd en vrijheid krijgen om creatief te zijn. Ze zullen zich kunnen wijden aan filosofie, kunst en cultuur. Een paradijs op aarde, kortom. Ik overdrijf natuurlijk. Niet alle voorstanders van een universeel basisinkomen dromen van zo een paradijs. Er zijn ernstige argumenten voor een universeel basisinkomen. Maar ook grote bezwaren, die zwaarder wegen dan de voordelen”, schreef Paul De Grauwe eerder al in een column in ‘De Morgen’.

“Er is een héél aantrekkelijk voordeel van zo’n basisinkomen. De werkloze weet dat wanneer hij een job vindt, hij zijn basisinkomen zal behouden. Dit is in tegenstelling met de huidige werkloosheidsuitkeringen. Die verliest hij als hij een job aanvaardt. Zijn stimulans om een job te zoeken is dus zwakker in het huidige systeem van werkloosheidsuitkeringen dan onder het systeem van universeel basisinkomen.”

“De bezwaren nu. Die hebben te maken met het kostenplaatje, dat natuurlijk zal afhangen van de hoogte van dit inkomen. Laten we uitgaan van een maandelijks basisinkomen van 1.000 euro. Als je dat aan 9 miljoen Belgen geeft, komt het neer op ongeveer 100 miljard euro per jaar. Oftewel: 25 procent van het bbp. Dat is een flink stuk meer dan het geheel van de socialezekerheidsuitgaven.”

